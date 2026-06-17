Reportan Detenidos por Intoxicación de Alcohol Adulterado en Fiesta de 15 Años en Salamanca

El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que hay personas detenidas en el caso de una intoxicación masiva a decenas de invitados en unos 15 años en Salamanca.

Fue el mismo titular de la dependencia de Seguridad, quien comentó que se sigue la investigación sobre este caso, destacando que hay varias personas por los hechos ocurridos en esta fiesta, donde cuatro personas fallecieron por intoxicación, tras consumir alcohol adulterado.

De igual manera, destacó que hasta el momento se han llevado a cabo cateos y aseguramientos. Y aunque no precisó el número de aprehendidos para no comprometer el proceso, afirmó que ya tienen varias personas detenidas.

Asimismo, comentó que la investigación va por buen camino y espera judicializar el caso, afirmando que hay varias personas detenidas, pero también dejo en claro que no dará más información para no entorpecer el proceso.

También destacó brevemente que varias personas siguen con problemas de salud, por lo que se sigue un proceso con ellos y se sigue trabajando para poder dar con esta red total de distribución de bebidas adulteradas.

Fallecen cuatro personas y se hospitalizan más de 30 invitados

Es importante recordar que los hechos tuvieron lugar en una fiesta de 15 años en la región de Salamanca, donde horas después de que terminará la celebración, varios de los invitados comenzaron a presentar fuertes síntomas de intoxicación por consumir tequila adulterado.

Esto provocó que cuatro personas fallecieran, entre ellos, el papá y un tío de la quinceañera, además de mandar al hospital a más de 30 invitados, tras consumir esta bebida durante el festejo.

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