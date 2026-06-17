Reportan Detenidos por Intoxicación de Alcohol Adulterado en Fiesta de 15 Años en Salamanca

El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste afirmó que se sigue investigando el caso, donde invitados se intoxicaron por alcohol adulterado.

Varios invitados llegaron a la clínica.Foto: N+

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Entre los hospitalizados, se encontraba la quinceañera.

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