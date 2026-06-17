Queda Hombre Herido por Impacto de Bala en Escobedo

La movilización de cuerpos de auxilio y autoridades se registró la tarde de este martes en el municipio de Escobedo, luego de que se reportara a un hombre lesionado por impacto de arma de fuego.

Fuerza Civil de Nuevo LeónFoto: N+

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Impactante suceso en Escobedo: un hombre herido por bala moviliza a cuerpos de auxilio. Se investiga si es un elemento de Fuerza Civil. ¿Qué ocurrió realmente?

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