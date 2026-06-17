Queda Hombre Herido por Impacto de Bala en Escobedo

Un hombre resultó herido por impacto de bala durante la tarde de este martes en el municipio de Escobedo, lo que provocó la movilización de paramédicos y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

El reporte fue realizado por personal de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindar atención médica a la víctima en un punto ubicado entre la colonia Andrés Caballero y el Anillo Periférico. Tras recibir los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado para recibir atención especializada.

Hecho ocurre muy cerca de Fuerza Civil

La zona donde ocurrió la atención médica llamó la atención debido a que en sus cercanías se localizan instalaciones relacionadas con dicha corporación estatal, por lo que agentes de seguridad acudieron al sitio para recabar información y realizar las primeras indagatorias.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni el lugar exacto donde se registraron los hechos. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si la agresión está relacionada con alguna actividad del elemento lesionado o si se trató de un hecho distinto.