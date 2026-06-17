Sentencian a Homicida en Tlaxcala: Atacó a su Víctima con Objeto Punzocortante

Juan Javier "N" ingresó a un domicilio y agredió a su víctima, provocándole lesiones por las que terminó perdiendo la vida.

Sentenciado Juan Javier N Homicidio Persona Objeto Punzocortante San Pablo del Monte TlaxcalaFoto: Archivo N+

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Sentencian a 22 años a Juan Javier 'N' por homicidio en San Pablo del Monte, Tlaxcala. La víctima murió tras ser atacada con un objeto punzocortante. Infórmate aquí.

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