Sentencian a Homicida en Tlaxcala: Atacó a su Víctima con Objeto Punzocortante

El martes 16 de junio de 2026 se dio a conocer la sentencia de 22 años y medio de prisión contra Juan Javier “N” por el homicidio de una persona en el municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado ingresó a un domicilio de dicha demarcación y agredió a su víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones por las que perdió la vida.

Sentencian a Juan Javier “N” por homicidio en San Pablo del Monte, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) obtuvo una sentencia de 22 años y seis meses de prisión contra Juan Javier “N”, responsable de un homicidio ocurrido el 11 de junio de 2024 en San Pablo Del Monte.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el municipio referido, donde la víctima fue lesionada por el hoy sentenciado con un objeto punzocortante, lo que le provocó que perdiera la vida.

Hallan a hombre muerto en inmueble de Yauhquemehcan, Tlaxcala

El pasado 15 de junio se dio a conocer el hallazgo de un hombre muerto al interior de un inmueble en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec del municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo localizado en el domicilio presentaba impactos de arma de fuego, por lo que se inició una carpeta de investigación como presunto homicidio calificado.

Con información de N+

GMAZ