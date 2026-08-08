Retiran Brazalete y Resguardo Domiciliario a Brenda “N”, Acusada por Secuestro de Hugo Wallace

Tras más de 12 horas de audiencia, un juez ordenó el fin del resguardo domiciliario y el retiro del brazalete electrónico que portaba Brenda "N"

Sus asesores legales informaron que la mujer continuará su proceso penal en libertad, luego de permanecer durante años bajo prisión preventiva y posteriormente con medidas cautelares.

El Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a Brenda "N", acusada de presuntamente participar en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.

La determinación judicial establece que Brenda "N" ya no deberá permanecer bajo resguardo domiciliario y ordena el retiro del brazalete electrónico que portaba desde hace más de un año.

La audiencia fue solicitada por los asesores legales de la mujer para revisar las medidas cautelares que le fueron impuestas en junio de 2024.

Entre estas medidas se encontraban la custodia permanente de la Guardia Nacional, la prohibición de salir de la zona conurbada.

La defensa presentó más de 40 datos de prueba con los que acreditó que, después de haber permanecido más de 15 años encarcelada en prisión preventiva, Brenda "N" mostró un comportamiento respetuoso y no existe riesgo de fuga.

Solamente se mantienen las medidas de no acercarse a la parte acusadora, firma periódica cuatrimestral en la unidad de medidas cautelares y la prohibición de salir del país sin autorización.

Brenda "N" fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Estados Unidos y posteriormente extraditada a México. Isabel Miranda, madre de Hugo Alberto Wallace, fue quien la acusó de participar en el secuestro y asesinato de su hijo.

Los asesores legales de Brenda "N" han reiterado que fue víctima de violaciones al debido proceso y que sufrió actos de tortura.