Seguridad

Retiran Brazalete y Resguardo Domiciliario a Brenda “N”, Acusada por Secuestro de Hugo Wallace

La defensa presentó más de 40 datos de prueba para acreditar que no existe riesgo de fuga; la mujer continuará su proceso penal en libertad

Hugo Alberto Wallace Miranda a 13 años del suceso. Foto: CuartoscuroHugo Alberto Wallace Miranda a 13 años del suceso. Foto: Cuartoscuro
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