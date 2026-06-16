Detienen a Hombre por Acosar a Trabajadora de Aseo Público en Guadalajara

Un hombre fue detenido por hacer tocamientos indebidos a una trabajadora de aseo público en Guadalajara

Patrulla de GuadalajaraFoto: N+

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Un hombre de 26 años fue arrestado por tocar indebidamente a una trabajadora en Guadalajara. Las autoridades ya lo buscaban por antecedentes. Detalles aquí.

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