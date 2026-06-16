Detienen a Hombre por Acosar a Trabajadora de Aseo Público en Guadalajara

Un hombre de 26 años, que se encontraba bajo los influjos de las drogas, fue detenido por elementos de la Policía de Guadalajara, momentos después de que le hizo tocamientos indebidos a una trabajadora de aseo público.

Los hechos ocurrieron en la colonia Miraflores, en la glorieta La Normal, justo cuando la mujer llegó a una plaza comercial para hacer sus necesidades fisiológicas, sin embargo, antes de entrar al baño, el hombre la siguió, se acercó y le tocó uno de sus glúteos.

Testigos que presenciaron la escena retuvieron al sujeto para posteriormente llamar al 911, por lo que arribaron los oficiales de la Comisaría de Guadalajara y de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres (DEAViM).

El hombre detenido ya era buscado por las autoridades

Cabe señalar que después de la detención del hombre, se dio a conocer que ya era buscado por la autoridad al contar con antecedente de violencia sexual y alteración del orden público.

“Es un masculino, el cual lo refiere y señala, y es cuando hace el llamado a las autoridades para hacer la detención correspondiente, de igual manera se solicita al personal de la División para toda la atención y acompañamiento de la femenina”, explicó Gloria Isabel Ibarra Torres, comisaria de la DEAViM.

La mujer de 31 años se quedó en el lugar de los hechos para recibir atención psicológica tras este suceso.

El agresor fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, con la finalidad de que en las próximas horas se defina su situación legal por los diversos crímenes que enfrenta.