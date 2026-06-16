Resultado Irak vs Noruega Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026?

Iniciaron las acciones del Grupo I en el Mundial 2026 este martes 16 de junio. En el primer duelo, Francia venció 3-1 a Senegal, así que ahora tocó turno al partido Irak vs Noruega. Se esperaba que los noruegos, con su imponente juego aéreo, sacaran una valiosa victoria.

El partido Irak vs Noruega se llevó a cabo esta tarde en el Estadio sede de Boston, Estados Unidos. Desde el arranque, los nórdicos trataron de imponer condiciones.

Apenas al minuto 6 el delantero Erling Haaland tuvo la primera opción de gol, cuando entró al área y en vez de disparar prefirió mandar un servicio rasante al centro que fue atrapado por el guardameta Jalal Hasan.

Iniciaron las acciones del Grupo I en el Mundial 2026 este martes 16 de junio. En el primer duelo, Francia venció 3-1 a Senegal, así que ahora toca turno al partido Irak vs Noruega. Se espera que los noruegos, con su imponente juego aéreo, salgan con la victoria

El partido Irak vs Noruega se llevó a cabo esta tarde en el Estadio sede de Boston, Estados Unidos. Desde el arranque, los nórdicos trataron de imponer condiciones.

Apenas al minuto 6 el delantero Erling Haaland tuvo la primera opción de gol, cuando entró al área y en vez de disparar prefirió mandar un servicio rasante al centro que fue atrapado por el guardameta Jalal Hasan.

Minuto 10: Aunque Noruega tiene mayor tiempo la pelota, le ha costado trabajo superar el mundo defensivo que implementó el entrenador de los iraquíes.

Minuto 15: Por fin llegó Irak al área noruega con cierto peligro. Sólo que el disparo de Aymen Hussein se fue arriba de la portería defendida por Orjan Nyland.

Minuto 20: Es apabullante el tiempo que Noruega tiene la pelota, pero no lo puede traducir en goles. Con un 65 % de posesión y 3 disparos al arco, los noruegos dominan el trámite del encuentro.

En el minuto 23 el árbitro central indicó que era tiempo de la pausa para hidratación, así que ambas oncenas van a la banda. Los entrenadores aprovecharon para dar indicaciones.

Minuto 28: Noruega festeja el 1-0, luego de que Haaland se barrió a segundo poste para empujar un gran servicio rasante de David Moller Wolfe.

Luego de media hora de juego, el muro defensivo de Irak ya no es tan sólido. Ahora fue Alexander Sorloth el que llegó al área y disparó a puerta, sólo que la saga iraquí alcanzó a desviar el esférico.

Minuto 38: Irak ya empató 1-1 el encuentro. Fue Aymen Hussein quien se elevó en el área chica para rematar de cabeza hacia las redes noruegas.

Minuto 42. Noruega recuperó la ventaja con el 2-1 que marcó Haaland. El artillero nórdico aprovechó un titubeo de la saga de Irak para presionar al guardameta, quien le estrelló la pelota en la pierna y luego se fue al fondo de la meta. Un rebote muy afortunado.

Minuto 45+2: Se salvó Noruega del empate. Ibrahim Bayesh se lanzó para rematar de media tijera en el área chica de los noruegos, pero el esférico se estrelló en la pierna del zaguero David Moller.

Minuto 45+6: Finalizó la primera parte, luego de un gran disparo de Akam Hashim que se fue apenas arriba del travesaño. Susto para los noruegos, otra vez.

Resultado Irak vs Noruega Hoy: Resumen y Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026

Ya empezó la segunda mitad en el Estadio sede de Boston. Los nórdicos deberán estar más atentos, ya que los iraquíes cerraron muy bien el primer tiempo.

Minuto 52: Buen remate de cabeza de Aymen Hussein, que salió pegado al poste para suerte del arquero Nyland, que ya no llegaba a la bola.

Minuto 55: Antonio Nusa mandó un buen centro que la zaga iraquí mandó a córner. Los noruegos son punzantes por las bandas y crean peligro con pases al corazón del área.

Luego de 60 minutos, el partido no está decidido. El dominio es alterno, con llegadas en ambas áreas, pero ninguno de los equipos renuncia al ataque. Los noruegos no se han dedicado a defender la ventaja y los iraquíes quieren igualar el marcador.

Minuto 74: El entrenador Stale Solbakken manda varios cambios, para refrescar el ataque del equipo nórdico. Entran Oscar Bobb, Andreas Schjelderup, Kristian Thorstvedt y Leo Skiri Ostigard.

Minuto 75: El recién ingresado Leo Skiri Ostigard consiguió el 3-1. En un tiro de esquina, el zaguero nórdico superó por arriba la zaga iraquí para rematar la pelota y mover el marcador.

Minuto 82: Haaland dejó escapar la cuarta anotación cuando entró al área, se perfiló de zurda y remató al arco. El arquero Hasan achicó bien y rechazó el esférico.

Minuto 88: Noruega no le presta la pelota al rival, que ya luce cansado física y mentalmente. La ventaja de los nórdicos parece irrefutable con tan poco tiempo en el reloj de juego.

Minuto 90: El cuarto árbitro indica, mediante la pizarra electrónica, que se agregarán 6 minutos. Mientras tanto, el noruego Kristian Thorstvedt se quedó a nada de la cuarta anotación porque su disparo rasante pegó en la red, pero por fuera.

Minuto 90+5: Noruega logró la cuarta anotación, con un remate de cabeza de Kristian Thorstvedt luego de ganarle el salto al guardameta de los iraquíes.

Minuto 90+6: Silbatazo final del árbitro, que decreta el triunfo por 4-1 de Noruega sobre Irak. Gran actuación de Earling Haaland, que consiguió dos anotaciones y el premio al Jugador Más Valioso.

An opening match win for Norway 🇳🇴#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Con información de N+