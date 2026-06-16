Resultado Irak vs Noruega Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Mundial 2026?

En partido del Grupo I de la Copa del Mundo, la Selección de Irak se enfrentó a la poderosa Noruega. Estos son los detalles del partido

Erling Haaland es el gigante de Noruega en este Mundial 2026.Erling Haaland es el gigante de Noruega en este Mundial 2026. Foto: Reuters

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Irak y Noruega se enfrentaron en el Mundial 2026. ¿Pudieron los nórdicos con su juego aéreo superar a los iraquíes? Descubre los detalles del partido en Boston.

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