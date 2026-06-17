Otro Récord en el Mundial 2026: Aficionados Imponen Marca de Asistencia

Van apenas siete días del Mundial 2026 y ya se rompió un nuevo récord, ahora relacionado con el número de aficionados en una sola jornada de la justa mundialista; aquí te contamos todos los detalles.

Se trata de los 281 mil 223 aficionados que asistieron a los cuatro partidos del martes, lo que significa un nuevo récord en un solo día.

Esa cifra superó los 227 mil 070 espectadores que presenciaron los cuatro encuentros del 28 de junio de 1994, en la Copa del Mundo en Estados Unidos hace 32 años.

¿Qué partidos se jugaron el martes?

La jornada mundialista del martes 16 de junio de 2026 incluyó estos partidos:

Francia vs Senegal, en Nueva York/Nueva Jersey.

Irak vs Noruega , en Filadelfia.

Argentina vs Argelia , en Kansas City.

Austria vs Jordania, en San Francisco.

Asistencia acumulada

De acuerdo con la FIFA, la asistencia acumulada de este torneo suma ya un millón 309 mil 652 seguidores, y, con un promedio de 65 mil 483 aficionados por partido, apunta a superar la cifra histórica de 3.5 millones del Mundial de 1994.

"¡Vaya! Hoy se han dado cita 281 mil 223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Añadió que "¡El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa del Mundo de la FIFA! No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el futbol une al mundo".

Con información de EFE.

SPB