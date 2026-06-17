Otro Récord en el Mundial 2026: Aficionados Imponen Marca de Asistencia

Se prevé que este Mundial supere la cifra histórica de aficionados, que fue de 3.5 millones en 1994

Aficionados argentinos celebran luego del partido Argentina vs Argelia en el Estadio de Kansas City. Foto: ReutersAficionados argentinos celebran luego del partido Argentina vs Argelia en el Estadio de Kansas City. Foto: Reuters

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