Embajadores de México, EUA y Canadá Dan Balón del Mundial al Papa León XIV

El pontífice recibe un balón del Mundial 2026, firmado por los embajadores de los tres países anfitriones del torneo

Papa León XIV recibe balón del Mundial 2026 este 17 de junio. Foto: EFEPapa León XIV recibe balón del Mundial 2026 este 17 de junio. Foto: EFE

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El Papa León XIV recibe un balón del Mundial 2026, firmado por embajadores de México, EUA y Canadá. Un símbolo de unión y paz entre naciones. Descubre más sobre este gesto especial.

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