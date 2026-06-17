Embajadores de México, EUA y Canadá Dan Balón del Mundial al Papa León XIV

Este miércoles 17 de junio de 2026, el papa León XIV recibió un balón del Mundial firmado por los embajadores de México, Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, anfitriones del torneo.

El pontífice recibió el regalo con agrado y como símbolo de cómo los países pueden mantener la unión en torno a un acontecimiento relevante.

Entrega de balón del Mundial 2026

El embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, y sus homólogos estadounidense, Brian Burch, y canadiense, Joyce Napier, entregaron el esférico personalmente a León XIV al finalizar la audiencia general del pontífice en la plaza de San Pedro.

El diplomático mexicano dijo a la agencia de noticias EFE que al papa le dio mucho gusto el presente.

"Al Santo Padre le dio mucho gusto el gesto, dijo que esto es una muestra de que los países pueden tener objetivos comunes, pueden de alguna forma mantener una integración frente a un acontecimiento importante como es el deporte".

Deseo de paz

Barranco Chavarría además contó que el pontífice también expresó su deseo de que ese espíritu de cooperación trascienda el ámbito deportivo.

"Dijo también que esto es un aliciente para esperar que los países también puedan integrarse para la paz", contó.

Según el embajador mexicano, la intención era transmitir al papa León la idea de que "se puede tener una anfitrionía común" entre los países de América del Norte en torno a un acontecimiento internacional de gran relevancia.

"Se decidió que la forma más idónea sería llevar el balón. El problema es que como él estaba en gira apostólica (en España), no pudimos hacerlo justamente en coincidencia con el inicio del campeonato. Todo lo hicimos una semana después, pero bueno, fue un gesto que le gustó mucho. Sentí que le dio mucha alegría haber recibido este obsequio".

Firma del balón

El balón regalado al pontífice fue firmado por los tres representantes de México, EUA y Canadá, en los espacios asociados a los emblemas nacionales de cada país.

"Cada uno de los embajadores firmamos justamente en la parte donde está el emblema de su país, la hoja de arce de Canadá, el símbolo azul de los Estados Unidos y nosotros el símbolo verde, blanco y rojo", añadió Barranco.

El Mundial 2026 es el primero organizado conjuntamente por tres países y también el primero que cuenta con la participación de 48 selecciones nacionales.

Con información de EFE.

SPB