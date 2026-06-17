Detienen a Cuatro Personas en Flagrancia Durante Cateo en Vivienda de Veracruz

Se dio a conocer la detención de al menos cuatro personas las cuales estarían presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, la detención según el reporte de hechos ocurrió al interior de un inmueble ubicado en la ciudad de Córdoba en la zona de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

Se informó que estas cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba, durante un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la avenida 16, entre calles 4 y 6 de la colonia México, en el municipio de Córdoba.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Detenciones fueron el Saldo de Cateo en Domicilio de Córdoba Veracruz

La intervención ministerial se efectuó como parte de una investigación en curso relacionada con posibles actividades ilícitas en la zona. Durante la diligencia judicial, los agentes localizaron diversos indicios que derivaron en la detención en flagrancia de los ocupantes del inmueble.

Los detenidos fueron identificados como:

Karla Yaritza “N”, de 26 años de edad, comerciante y originaria de Córdoba

Brian “N”, de 22 años, albañil y vecino de la colonia México

Alberto “N”, de 31 años, originario del Estado de México y de ocupación albañil

Juan Carlos “N”, de 48 años, albañil y originario de Córdoba.

Tras su aseguramiento, los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Otra detención reciente en Veracruz por lesiones de arma blanca

Autoridades ministeriales detuvieron a Javier “N”, señalado como presunto responsable de lesionar con un arma blanca a Geovanni “N”durante un hecho ocurrido en el mes de abril de 2026 en la colonia Santa Isabel, de Paso del Macho.

De acuerdo con la información, la agresión se registró tras una discusión entre ambos hombres, presuntamente relacionada con problemas sentimentales. Durante el altercado, Javier “N” habría atacado con un cuchillo, provocándole una herida en el abdomen.

Tras la agresión, Geovanni fue trasladado por sus familiares al Hospital general Córdoba - Yanga, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que permitió salvarle la vida.

Durante las investigaciones, identificó al ahora detenido como el presunto responsable de la agresión.

Con base en las pruebas recabadas, las autoridades procedieron a su captura para que enfrente el proceso legal correspondiente por estos hechos.