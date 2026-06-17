Detienen a Cuatro Personas en Flagrancia Durante Cateo en Vivienda de Veracruz

La detención se derivó de una investigación por actividades ilícitas en la zona, la diligencia judicial concluyó con el aseguramiento de cuatro personas en flagrancia al interior del inmueble cateado.

Detenidos en flagrancia en cateo vivienda en CórdobaFoto: N+

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Cuatro personas detenidas en flagrancia en Córdoba, Veracruz, tras un cateo por actividades ilícitas. Conoce los detalles de esta intervención ministerial.

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