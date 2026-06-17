Colombia vs Uzbekistán Hoy: Así Es el Operativo de Seguridad por Partido en Estadio Sede CDMX

Así es el operativo de seguridad por el partido Uzbekistán vs Colombia, en el estadio sede CDMX

Operativo de seguridad por partido en Estadio Sede CDMXOperativo de seguridad por partido en Estadio Sede CDMX. Foto: SSC

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Colombia vs Uzbekistán en CDMX: operativo de seguridad reforzado por la SSC. Afectaciones en Tren Ligero y Metrobús con horario extendido. Descubre cómo se garantiza la seguridad en este evento mundialista.

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