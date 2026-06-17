Colombia vs Uzbekistán Hoy: Así Es el Operativo de Seguridad por Partido en Estadio Sede CDMX

Este miércoles, 17 de junio de 2026, es el partido Uzbekistán vs Colombia, en el estadio sede CDMX, por lo que hay un operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el encuentro del grupo K del Mundial 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dispositivo de Seguridad en Tlalpan por Mundial 2026: Cierres y Alternativas Viales

Toma en consideración que hay afectación en el Tren Ligero, con servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca por catenaria rota en Xomali.

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TREN LIGERO



Servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca por catenaria rota en Xomali.



Personal de línea elevada se encuentra trabajando en el sitio. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 17, 2026

Además, el Metrobús informó que en apoyo a quienes se desplazan al Estadio sede CDMX, el servicio se extiende hasta la 1:00 de la mañana en:

Línea 1, que corre de la estación El Caminero a Indios Verdes.

Línea 5, que corre de Preparatoria 1 a Río de los Remedios.

La pasión futbolera se pasea por la ciudad y en Metrobús.



En apoyo a quienes se desplazan al Estadio Ciudad de México, mañana miércoles 17 de junio, el servicio en las líneas 1 y 5 se extiende hasta la 1:00 a.m. 🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/pnfc1CQfNC — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 16, 2026

Operativo de seguridad por partido en Estadio Sede CDMX

Mediante redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que, este día, en el marco del dispositivo de seguridad por el torneo de futbol más importante del mundo, personal de Tránsito, Policía Metropolitana y Preventiva realizan un reforzamiento de seguridad para la prevención de actividades delictivas en:

La zonas centro y sur de la capital del país.

El secretario reiteró el compromiso de garantizar la seguridad de los asistentes al Estadio sede CDMX y de los habitantes de la capital.

Desde un helicóptero de los Cóndores de la SSC se refuerza el dispositivo de seguridad y vialidad con motivo del partido de futbol que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Sede CDMX.

A las 10:00 horas, se informó que el dispositivo de seguridad implementado por personal de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la SSC concluyó al llegar al Estadio Ciudad de México en la zona sur, donde realizaron labores de vialidad, prevención y reconocimiento de la zona.

A las 10:04 horas, se reportó cerrada la circulación en Calzada de Tlalpan al Sur a la altura de Anillo de Circunvalación, colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, por manifestantes. La alternativa vial es:

División del Norte, Taxqueña, Canal de Miramontes y Avenida Insurgentes.

También se informó que hay cierre de circulación en Calzada de Tlalpan desde Eje 5 Sur en dirección al Sur, por manifestantes a la altura de Anillo de Circunvalación. Las alternativas viales son:

División del Norte, Eje 1 Oriente, Canal de Miramontes y Av. Insurgentes.

Con información de N+.

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