Manuel García-Rulfo: ¿Quién es el Actor Mexicano Que Desató Rumores de Romance con Shakira?

Shakira y Manuel García-Rulfo causan rumores de romance. Conoce quién es el actor mexicano de Pedro Páramo y The Lincoln Lawyer.

manuel-garcia-rulfo-actor-mexicano-shakira-romanceFoto: Cuartoscuro

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Shakira y Manuel García-Rulfo, captados en actitud cómplice en un hotel de Hollywood, levantan sospechas de romance. Conoce más sobre el actor mexicano que está dando de qué hablar.

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Manuel García-Rulfo: ¿Quién es el Actor Mexicano Que Desató Rumores de Romance con Shakira?