Manuel García-Rulfo: ¿Quién es el Actor Mexicano Que Desató Rumores de Romance con Shakira?

Shakira vuelve a ser tendencia en redes sociales, la cantante colombiana fue captada en compañía del actor mexicano Manuel García-Rulfo a las afueras de un exclusivo hotel de Los Ángeles, y las imágenes bastaron para que se empezara a especular sobre un posible romance entre ambos.

¿Qué pasó entre Shakira y Manuel García-Rulfo?

Las fotografías muestran a Shakira y a García-Rulfo saliendo juntos del Sunset Tower Hotel, en Hollywood. En las imágenes se les ve conversando y riendo con complicidad: ella, con un look desenfadado de jeans, blusa de tirantes y chamarra de cuero; él, con playera y camisa abierta encima.

El momento más comentado llegó cuando la camioneta del actor se estacionó frente al hotel y él, como todo un caballero, le abrió la puerta a la cantante antes de irse juntos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o negado que exista algo más que una amistad, pero el encuentro no pasó desapercibido entre los fans, quienes celebraron en redes ver a la intérprete de "Pies descalzos" tan sonriente y relajada.

¿Quién es Manuel García-Rulfo, el actor que ilusiona a los fans de Shakira?

Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, y hoy es uno de los actores mexicanos con mayor proyección en Hollywood. Antes de dar el salto a producciones internacionales, comenzó su carrera en proyectos locales y cortometrajes mexicanos.

Su nombre se internacionalizó gracias a películas como "Los siete magníficos", junto a Denzel Washington y Chris Pratt; "Sicario: Day of the Soldado", "Asesinato en el Orient Express", "Muerte en el Nilo", "6 Underground" y "Un hombre llamado Otto". Más recientemente se convirtió en el primer actor mexicano en formar parte de la saga "Jurassic World", con su papel en "Jurassic World: Rebirth".

En televisión, su papel como Mickey Haller en "El Abogado del Lincoln" (The Lincoln Lawyer) de Netflix terminó de consolidarlo como una de las caras mexicanas más reconocidas de la industria, mientras que en 2024 asumió el protagónico de "Pedro Páramo", también para Netflix.

Antes de convertirse en actor, García-Rulfo soñaba con otra carrera: "Cuando era muy joven, quería ser fotógrafo para National Geographic", contó en entrevista con la revista Flaunt, donde también reconoció que algún día le gustaría dirigir su propio proyecto. De hecho, estudió cine en la New York Film Academy.

El parentesco con Juan Rulfo que pocos conocían

Más allá de la coincidencia en el apellido, Manuel García-Rulfo sí tiene un lazo familiar con Juan Rulfo, el autor de la novela "Pedro Páramo", publicada originalmente en 1955. El actor es su sobrino nieto: el abuelo paterno de García-Rulfo, que llevaba el mismo nombre, Manuel García Rulfo, era primo hermano del escritor.

Aunque el propio actor ha aclarado en entrevistas que se trata de un parentesco lejano, protagonizar la adaptación de "Pedro Páramo" para Netflix terminó funcionando como un homenaje, casi involuntario, al legado literario de su familia.

¿Y el amor? Esto se sabe de la vida sentimental de ambos

Después de su separación de Gerard Piqué, Shakira ha sido relacionada sentimentalmente con varias figuras públicas, entre ellas el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor inglés Lucien Laviscount, el actor Tom Cruise y el basquetbolista Jimmy Butler; también se especuló sobre un acercamiento con su expareja y actual colaborador, Antonio de la Rúa. En distintas ocasiones, la cantante ha asegurado que disfruta de su soltería.

Por su parte, Manuel García-Rulfo ha estado vinculado desde 2023 con Audrey McGraw, hija de los cantantes country Tim McGraw y Faith Hill, y no hay reportes públicos de que la relación haya terminado.

Esa es, precisamente, la razón por la que las imágenes en el Sunset Tower Hotel generaron tanto ruido: ninguno de los dos había sido relacionado abiertamente con alguien más en los últimos meses, y la cercanía que mostraron alimentó la idea de que algo podría estar naciendo entre ellos.

Por ahora, ni el equipo de Shakira ni el de García-Rulfo se han pronunciado al respecto, así que el rumor sigue abierto.