¿Qué Pasó con Ester Expósito y el Príncipe Alberto de Mónaco? Incómodo Momento Se Volvió Viral

Un video que circula en redes sociales dejó a Ester Expósito en el centro de atención por un breve y rarocruce con la realeza europea.

¿Qué fue lo que pasó?

La actriz española vivió un momento protocolario inesperado con el príncipe Alberto II de Mónaco durante la inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo, y el momento, captado en video, se volvió viral.

Las imágenes muestran el instante exacto en que el monarca reduce el saludo a un gesto cordial y fugaz, dejando visiblemente desconcertada a la intérprete.

Un premio, pero también un tropiezo

El episodio ocurrió en el Grimaldi Forum, durante la 65ª edición del certamen televisivo europeo, donde Expósito, de 26 años, asistió como una de las invitadas de honor para recibir el International Golden Nymph Award, reconocimiento que el propio príncipe Alberto entrega a las figuras con mayor proyección en la industria audiovisual.

Sin embargo, la noche no se quedó en la entrega del galardón. Tras la premiación, la actriz intentó acercarse al jefe de Estado para sostener una breve conversación o tomarse una fotografía oficial, pero el príncipe limitó la interacción a un saludo estrictamente protocolar antes de retomar de inmediato su charla con otro invitado. Ante esa fría respuesta, la protagonista de Élite optó por alejarse del lugar.

Mundial de fútbol y otros Grimaldi en la fiesta

La gala coincidió con la concentración de la selección de Francia para el Mundial de la FIFA 2026, equipo en el que juega Kylian Mbappé, pareja de la actriz. Al evento también asistieron otros miembros de la familia Grimaldi, como Louis Ducruet y Camille Gottlieb.

El clip ya acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que debaten si el gesto del príncipe fue simple protocolo real o una desaire deliberado hacia la actriz.