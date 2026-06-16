¿Qué Pasó con Ester Expósito y el Príncipe Alberto de Mónaco? Incómodo Momento Se Volvió Viral

Un video viral muestra un raro cruce entre Ester Expósito y el príncipe Alberto II de Mónaco durante el Festival de TV de Montecarlo.

ester-exposito-principe-alberto-monaco-incomodo-momento-viralFoto: GettyImages

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Un saludo fugaz entre Ester Expósito y el príncipe Alberto II deja a la actriz desconcertada en el Festival de Montecarlo. ¿Qué ocurrió realmente? Más detalles aquí.

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