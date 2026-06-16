¿Tom Holland y Zendaya Se Casaron? Esto Dijo el Actor Sobre Rumores de Boda

Tom Holland rompió el silencio sobre los rumores de su boda con Zendaya en una entrevista.

tom-holland-y-zendaya-se-casaron-esto-dijo-el-actor-sobre-rumores-de-bodaFoto: GettyImages

Destacado

¿Tom Holland y Zendaya se casaron? El actor rompe el silencio sobre las fotos falsas de su boda y deja una respuesta que lo dice todo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+