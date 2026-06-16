¿Tom Holland y Zendaya Se Casaron? Esto Dijo el Actor Sobre Rumores de Boda

Después de meses de rumores, fotos falsas hechas con inteligencia artificial y una pista que dejó caer su propio estilista, Tom Holland finalmente habló sobre su presunta boda con Zendaya.

"No, porque todos estaban ahí": la respuesta que lo dice todo

En su nueva portada para la revista Esquire, el actor de 30 años fue cuestionado sobre las imágenes generadas con IA que circularon este año y que mostraban una supuesta boda entre él y Zendaya.

Holland contó que su propia abuela vio las fotos y pensó que no había sido invitada a la ceremonia.

Cuando el periodista le preguntó si tuvo que enviarles mensajes a otros familiares para aclarar que las imágenes eran falsas, Holland hizo una pausa larga antes de responder: "No, porque todos estaban ahí."

La frase fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que la boda sí ocurrió, con familiares y amigos presentes. Cuando le insistieron para que diera más detalles, el actor cerró el tema de forma tajante: "Eso es todo lo que van a saber."

El rumor que arrancó en marzo: la pista de Law Roach

La especulación sobre una boda secreta entre Holland y Zendaya comenzó el 1 de marzo, durante la alfombra roja de los Actor Awards. Ahí, Law Roach, estilista y amigo cercano de la actriz, sorprendió a un reportero de Access Hollywood al decir, entre risas: "La boda ya pasó. Se la perdieron." Cuando el reportero le preguntó si era verdad, Roach lo confirmó: "Es muy cierto."

El momento se volvió viral de inmediato y disparó la ola de fotos falsas con IA que después tendrían que aclarar tanto Zendaya como, ahora, Holland.

Zendaya ya había hablado de las fotos falsas

Aunque Zendaya nunca confirmó directamente la boda, sí se refirió a las imágenes generadas con IA durante su gira de prensa de la película The Drama. En marzo, en una entrevista con Jimmy Kimmel, contó que varias personas de su círculo cercano cayeron en el engaño y se molestaron por no haber sido invitadas, hasta que ella misma tuvo que aclararles que las fotos no eran reales.

Una historia que empezó en el set de Spider-Man

Holland y Zendaya se conocieron en el set de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y MJ, y comenzaron su relación sentimental en el verano de 2017. Aunque por años evitaron confirmar el romance públicamente, finalmente lo hicieron oficial en 2021. Su compromiso se confirmó en enero de 2025, después de que la actriz fuera vista con un anillo en la alfombra roja de los Golden Globes.

En la misma entrevista con Esquire, Holland también habló del lado más personal de su relación: dijo que Zendaya es su mejor amiga, que vive la etapa más feliz de su vida estando junto a ella, y que jamás se había sentido tan respaldado y seguro como ahora.

Por ahora, ni Holland ni Zendaya han hecho una declaración oficial y directa sobre su estado civil, pero la pareja se prepara para reencontrarse en pantalla: ambos protagonizan Spider-Man: Brand New Day, que llega a los cines el 31 de julio.