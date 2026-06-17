Actualizan Alerta Amarilla por Lluvia y Granizo Hoy en CDMX: Alcaldías Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en doce alcaldías de la Ciudad de México. La medida está vigente este miércoles 17 de junio, de las 13:00 a las 19:00 horas.

Las demarcaciones incluidas son Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Qué tan fuerte se espera la lluvia en la capital?

La SGIRPC pronosticó una acumulación de entre 15 y 29 milímetros de lluvia durante la tarde, con posibilidad de caída de granizo en las zonas señaladas. El fenómeno puede generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas, según detalló la dependencia.

La lluvia ya se registra en seis alcaldías

A las 13:30 horas, media hora después de iniciado el periodo de alerta, la cuenta C5 CDMX reportó que ya se registraba lluvia en Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco. El aviso coincide con seis de las doce demarcaciones contempladas en la Alerta Amarilla.

Lo que debes saber de la Alerta Amarilla

Vigencia: este miércoles de las 18:15 a las 21:00 horas.

Lluvia esperada: entre 15 y 29 milímetros.

Riesgo adicional: posible caída de granizo.

Zonas con lluvia ya confirmada: Tlalpan y Milpa Alta.

Reporte de emergencias: 911, Locatel (55 5658 1111) y SGIRPC (55 5683 2222).

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes para la tarde y noche del miércoles 17/06/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @TuAlcaldiaGAM, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/0u3BtjQefm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 18, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil para esta tarde?

La dependencia pidió a la población portar paraguas o impermeable y, de ser posible, aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas. También recomendó barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, así como evitar verter grasas en el drenaje.

Entre las indicaciones también se incluyó no transitar por caminos con encharcamientos o inundados y conducir con precaución ante la posibilidad de encontrar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. La SGIRPC pidió además alejarse de muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares con riesgo visible de caída.

Ante cualquier emergencia, la dependencia puso a disposición los números 911, el 55 5658 1111 de Locatel y el 55 5683 2222 de la propia SGIRPC. La secretaría invitó a dar seguimiento a sus cuentas en X y Facebook, así como a su sitio web, para conocer la evolución de las lluvias.