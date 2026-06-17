Actualizan Alerta Amarilla por Lluvia y Granizo Hoy en CDMX: Alcaldías Afectadas

La SGIRPC activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en doce alcaldías de la CDMX, vigente este miércoles de 13:00 a 19:00 horas

Doce Alcaldías de CDMX Están bajo Alerta por Lluvias y GranizoFoto: N+

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