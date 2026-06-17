Hallan Cohetones, Mazos y Tubos en Auto de Manifestantes en Tlalpan Hoy

Este miércoles, 17 de junio de 2026, se registra una manifestación en Tlalpan, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad en inmediaciones del estadio sede CDMX.

Toma en consideración que hoy es el partido Uzbekistán vs Colombia, como parte del encuentro del grupo K del Mundial 2026.

Como parte de las acciones preventivas realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante la revisión a dos vehículos de los manifestantes en la zona, en la cajuela de uno de ellos se detectó que llevaban:

Dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal, objetos que ya fueron asegurados por los elementos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Bloquea Calzada de Tlalpan Rumbo al Estadio de Sede CDMX

Se detalló que los hechos se registraron en la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte, como parte de las acciones preventivas implementadas hoy.

Cabe mencionar que la policía no tomó ningún dispositivo celular de los manifestantes; toda la revisión quedó documentada a través de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México.

Con información de N+