Hallan Cohetones, Mazos y Tubos en Auto de Manifestantes en Tlalpan Hoy

Elementos de la SSC aseguraron cohetones, mazos y tubos en auto de manifestantes, en Tlalpan

Aseguran cohetones, mazos y tubos en auto de manifestantes en TlalpanAseguran cohetones, mazos y tubos en auto de manifestantes en Tlalpan. Foto: SSC

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SSC asegura objetos peligrosos en auto de manifestantes en Tlalpan. Coincide con el partido Uzbekistán vs Colombia. Conoce los detalles de esta intervención.

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