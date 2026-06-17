Comparece Expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero: Esto Pasó

Zapatero ha negado cualquier irregularidad en el caso de la aerolínea y ha dicho que las joyas fueron heredadas o recibidas como regalos

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez ZapateroEl expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: Reuters

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Zapatero comparece ante el juez por el caso Plus Ultra y joyas. Niega irregularidades y confía en la justicia. ¿Qué pasará ahora?

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