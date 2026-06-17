Trump Amenaza a Irán con Volver a Lanzar Bombas en su Cabeza si No se Comporta

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles 17 de junio que volverá a "lanzar bombas" a Irán si "no se comporta", dos días antes de la ceremonia de firma en Suiza del acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Trump realizó estas declaraciones desde Evian, en el este de Francia, donde los líderes del G7 celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán como una "oportunidad histórica" para evitar que Irán se dote del arma nuclear.

"Es un protocolo de acuerdo", aseguró a la prensa el inquilino de la Casa Blanca, durante una reunión con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

"Si no me convence, volveremos a atacarlos", agregó.

"Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo sobre sus cabezas", amagó.

"Porque se han comportado mal durante 47 años", afirmó en referencia a la república islámica, fundada tras la revolución islámica que derrocó al sha, aliado de Estados Unidos, en 1979.

"Es muy fuerte"

El presidente de Estados Unidos afirmó que el memorando de entendimiento es "muy fuerte" y parece agradar a varios.

"Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta", añadió Trump.

Trump insistió en desmentir que dicho documento incluya un fondo de inversión de 30o mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, según se ha filtrado en la prensa: "No vamos a invertir. Es una historia falsa", añadió.

El actual inquilino de la Casa Blanca consideró que nadie como él ha sido tan "duro" con Irán.

"Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años", criticó en referencia a sus predecesores en el cargo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero con la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y otros altos funcionarios en ataques aéreos.

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin al conflicto comenzarán el viernes 19 de junio, inmediatamente después de la firma del acuerdo en Suiza, y continuarán durante un periodo de 60 días para definir sus detalles.

ASJ