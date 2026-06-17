Trump Amenaza a Irán con Volver a Lanzar Bombas en su Cabeza si No se Comporta

El mandatario dijo que la república islámica se ha portado mal durante 47 años y reiteró que el acuerdo previsto a firmarse en Suiza no es algo definitivo

TrumpLas conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán que ponga fin al conflicto comenzarán el viernes 19 de junio. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En medio de un acuerdo histórico, Trump lanza advertencia a Irán sobre el uso de bombas. ¿Estamos al borde de un nuevo conflicto? Lee más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+