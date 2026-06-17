Llegan Pulmones de Tabasco a Nuevo León para Trasplante; Así Fue el Traslado

La tarde de este miércoles 17 de junio se desplegó un importante operativo en Monterrey para recibir y trasladar unos pulmones destinados a trasplante, en una acción coordinada entre autoridades estatales, servicios de emergencia y personal médico especializado.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, los órganos arribaron al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo procedentes de Villahermosa, Tabasco. Posteriormente fueron movilizados mediante un traslado aéreo hacia las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL, desde donde continuaron su recorrido terrestre rumbo al Hospital Muguerza.

Las autoridades destacaron que el uso de aeronaves permite reducir considerablemente los tiempos de traslado, un factor clave para conservar la viabilidad de los órganos y aumentar las posibilidades de éxito en el procedimiento médico. Mientras que por vía terrestre el recorrido podría tomar alrededor de una hora y media, mediante el puente aéreo el trayecto se redujo a cerca de 10 minutos.

Para garantizar la seguridad de la operación se implementó un dispositivo especial en la zona de aterrizaje, con la participación de elementos de Protección Civil de Nuevo León, CRUM, Bomberos Nuevo León, Tránsito de Monterrey, personal del Centro Estatal de Trasplantes de la Secretaría de Salud, Protección Civil UANL y servicios médicos de apoyo.

El operativo fue solicitado por la Secretaría de Salud y contó además con la colaboración de los Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

Este tipo de acciones son fundamentales dentro de los procesos de donación y trasplante de órganos, ya que cada minuto resulta determinante para preservar las condiciones óptimas de los tejidos y brindar una nueva oportunidad de vida a los pacientes que esperan un órgano compatible.