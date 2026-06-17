Llegan Pulmones de Tabasco a Nuevo León para Trasplante; Así Fue el Traslado

Un operativo especial coordinado por diversas corporaciones permitió este miércoles el traslado aéreo de unos pulmones provenientes de Villahermosa, Tabasco, con destino a un hospital de Monterrey.

Proteccion Civil de NLFoto: PC NL

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Pulmones de Tabasco llegan a Monterrey en tiempo récord gracias a un operativo aéreo. La rapidez es clave para el éxito del trasplante. Conoce los detalles de esta crucial misión médica.

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