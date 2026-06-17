SCJN Analiza si Es Constitucional la Prohibición de la Eutanasia y Suicidio Asistido en México

Fue una mujer que padece cáncer de mama por segunda ocasión quien planteó el tema ante la Corte

SCJN Analiza si Es Constitucional la Prohibición de la Eutanasia y Suicidio Asistido en MéxicoPleno de la SCJN miércoles 17 de junio de 2026. Foto: X @SCJN

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El Pleno del máximo tribunal del país asegura que este reclamo de inconstitucionalidad es una oportunidad de “fijar un criterio novedoso” en torno a este asunto en personas con enfermedades terminales

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