Caso Noelia: ¿Eutanasia es Legal en México? Lista de Países Donde está Permitida en 2026

Este 26 de marzo Noelia Castillo, una joven catalana, se someterá a la eutanasia en España. La mujer de 25 años, quien quedó parapléjica tras un intento de suicidio, accederá a la muerte asistida después de una larga batalla en los tribunales contra su propio padre.

Solo diez países permiten la eutanasia legal activa, donde se provee a la persona de los medios para causar su muerte.

permiten la legal activa, donde se provee a la persona de los medios para causar su muerte. Múltiples países contemplan en sus legislaciones la eutanasia pasiva , donde una persona puede rechazar los tratamientos que le mantienen con vida.

, donde una persona puede rechazar los tratamientos que le mantienen con vida. En México la activista Samara Martínez ha presentado la Ley Trasciende.

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El caso de Noelia Castillo revive discusión sobre la eutanasia

Noelia Castillo solicitó formalmente acceder a la eutanasia en 2024. La joven, que quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, ha tenido que enfrentar la oposición de su padre, quien recibido el apoyo de la asociación Abogados Cristianos.

En febrero del 2026, el Tribunal Supremo de España rechazó el recurso de amparo presentado por el padre, ante la “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental”. En un último intento, Abogados Cristianos llevó el caso a la Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde también fue rechazada la petición del padre.

Video: Sámara Martínez, la Voz por la Legalización de la Eutanasia en México

Noelia Castillo accederá a la muerte asistida este jueves 26 de marzo. En una entrevista con la cadena Antena 3, la mujer señaló que el sufrimiento de sus padres no podía estar por encima del suyo:

“Yo me voy y ustedes se quedan con todo el dolor. Pero yo pienso: ¿y todo el dolor con el que he sufrido todos estos años?”.

¿En qué países se permite la eutanasia en 2026?

Un frente de la lucha para legalizar la eutanasia comenzó precisamente en España. En 1998, Ramón Sampedro accedió de forma ilegal a la muerte asistida con la ayuda de varias personas. Había quedado tetrapléjico tras un accidente en su juventud y su caso ganó notoriedad tras la publicación del libro Cartas desde el infierno.

Ramón Sampedro fue el primer ciudadano español en solicitar la eutanasia y, aunque su petición fue denegada, su historia provocó un vuelco sobre la percepción de la muerte asistida. En 2004, Alejandro Amenábar llevó su historia al cine en la película Mar adentro, que fue protagonizada por Jarvier Bardem.

Actualmente la eutanasia activa voluntaria es legal en diez países:

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

Colombia

Canadá

España

Nueva Zelanda

Portugal

Ecuador

Uruguay

Un caso aparte sería el caso de Australia, donde se permite en casi todos los estados. También en una categoría aparte podría colocarse a Suiza, donde se prohíbe la eutanasia suministrada por un tercero, pero en cambio desde 1941 se permite el “suicidio asistido”, donde solo se proveen de los medios necesarios para ello.

Mucha gente conoció el caso suizo a través de la película Yo antes de ti. Lanzada en 2016, presentaba la relación romántica entre una cuidadora y un paciente tetrapléjico.

Países Bajos fue el primer país en legalizar esta práctica en 2001. Un año después la eutanasia fue aprobada en la vecina Bélgica. En 2025, la eutanasia representó el 4% de los decesos en Bélgica. El 73.7% de las personas que recurrieron a la muerte asistida tenía más de 70 años de edad.

Números semejantes ocurren en Canadá, donde uno de cada 20 decesos en 2023 fueron por muerte asistida. Este país aprobó en 2024 permitir la muerte asistida independientemente de la patología, pero la aplicación se aplazó por tres años para preparar al sistema sanitario.

La pelea en los tribunales alrededor de esta práctica continúa alrededor del mundo. Mientras que Inglaterra y Gales aprobaron en 2025 la muerte asistida para enfermos terminales, el Parlamento de Escocia rechazó una ley semejante en marzo del 2026.

¿Es legal la eutanasia en México?

En México no es legal la eutanasia. Tipificado como “muerte por piedad”, el artículo 312 del Código Penal castiga con hasta cuatro años de prisión proporcione los medios para un suicidio. El mismo artículo menciona que aquel que ayude “hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte” enfrentará de cuatro a doce años.

La Ciudad de México aprobó en 2008 la Ley de Voluntad Anticipada, una reforma que permitió a los enfermos terminales rechazar los tratamientos que les mantengan con vida. La medida, que ha sido adoptada en otras entidades, se considera una forma de la eutanasia pasiva.

Video: El avance de la Ley Trasciende y su paso a la Comisión de Salud para ser debatida en un Parlamento Abierto.

Actualmente, la activista Samara Martínez busca la aprobación de la Ley Trasciende, para permitir la eutanasia activa para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas. Al respecto, la joven, quien ha pasado por dos trasplantes fallidos de riñón, ha declarado:

“Tengo muchas ganas de vivir pero es mi cuerpo el que ya no puede y habrá un momento en que entraré en agonía y sufrimiento y quiero tener el derecho de poder elegir cómo despedirme dignamente”.

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Con información de EFE, AFP y Antena 3