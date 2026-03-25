¿Quién es Noelia Castillo Ramos? Historia de La Joven de 25 Años que Recibirá la Primera Eutanasia en España

Noelia Castillo Ramos se convertirá este jueves 26 de marzo 2026, en la primera persona en el mundo a quien se le aplicará la eutanasia por depresión.

En 2024 solicitó la medida de muerte digna, la cual le fue autorizada, aunque su familia no apoya la decisión, incluso su padre Gerónimo Castillo interpuso varias medidas legales.

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"Solo quiero irme en paz"

Noelia ofreció la primera y última entrevista a un medio español antes de que se le aplique la muerte digna, en la cual dijo:

"El día 26 me aplican la eutanasia. Nadie de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la vida de una hija. Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló su muerte asistida, luego de que su padre se opusiera a la medida y tratara de frenarla a través de Abogados Cristianos.

"Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más", dijo Noelia en la entrevista en el programa “Y ahora Sonsoles” del canal Antena 3.

Abogados Cristianos afirma que la suspensión cautelar de las medidas “no supone el cierre del procedimiento ni una validación de la eutanasia”.

En tanto, grupo católicos han organizado hoy una vigilia de oración para rezar toda la noche por Noelia.

"Desde esta noche a las 22h estaremos rezando ante el Hospital Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), toda la noche, sin descanso".

¿Quién es Noelia Castillo Ramos?

Noelia tiene 25 años, es originaria de Barcelona, España.

En 2022 fue víctima de una agresión sexual múltiple y, a raíz de ese episodio, intentó atentar contra su vida y se lanzó desde un quinto piso, según documenta El Mundo.

A raíz de ese hecho, sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y ha declarado que le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.

De acuerdo con Antena 3, Noelia tuvo una vida difícil. De niña sufrió maltrato psicológico por parte de su abuela paterna, después fue abusada sexualmente por uno de sus exnovios y tres hombres más, lo que le llevó a intentar suicidarse.



"Los últimos años no me han ido muy bien en la vida, ni me he juntado con buenas personas".

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