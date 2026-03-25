Alicia Caro: Muere Actriz Colombiana del Cine de Oro Mexicano

El cine mexicano está de luto. La actriz Alicia Caro, una de las figuras representativas de la Época de Oro, falleció a los 95 años, dejando un legado imborrable en la historia cinematográfica del país.

La noticia fue confirmada por su familia y por la Academia Mexicana de Cine (AMACC), quienes detallaron que la actriz murió el pasado 17 de marzo de 2026 en su hogar ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento.

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Una de las últimas estrellas del Cine de Oro

Nacida como Beatriz Segura Peñuela el 8 de julio de 1930 en Bogotá, Colombia, Alicia Caro llegó a México en 1939, donde construiría una sólida carrera en la industria cinematográfica.

Debutó en la pantalla grande en 1947 con la película Soledad, con la que comenzó una trayectoria que la posicionó como parte de una generación clave del cine mexicano.

Durante su carrera participó en múltiples producciones que hoy son consideradas clásicas, como Allá en el Rancho Grande, Muchachas de uniforme y La hija del engaño, esta última bajo la dirección de Luis Buñuel.

También compartió créditos con grandes figuras de la época, como Germán Valdés “Tin Tan”. Se consolidó como una actriz versátil dentro del cine de comedia, drama y terror.

Tras décadas de trabajo, Alicia Caro se retiró de la actuación en 1994. En sus últimos años, vivió alejada de los reflectores, llevando una vida tranquila en la capital mexicana.

Su muerte marca la partida de una de las últimas representantes de la Época de Oro del cine mexicano, periodo que definió la identidad cultural del país en la pantalla grande.

Hoy, colegas, instituciones y cinéfilos recuerdan su trayectoria como parte fundamental de una generación que consolidó a México como una potencia cinematográfica en América Latina.

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