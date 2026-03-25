¿Qué Dijo Fátima Bosch? Lupita Jones Critica a Miss Universo 2025 por Estas Declaraciones

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, está otra vez en el centro de los reflectores, ahora por unas declaraciones que provocaron las reacciones de dos reinas de belleza mexicanas muy importantes: Lupita Jones y Andrea Meza.

¿Qué dijo Fátima Bosch?

Todo empezó cuando, durante su participación en un foro de mujeres en El Salvador, Bosck tomó la palabra para hablar de su experiencia en certámenes de belleza.

Bosch aseguró que no recomienda a otras mujeres participar en este tipo de concursos y que su postura responde a una visión personal.

"Yo no aconsejaría a nadie que se meta a un certamen de belleza... la realidad es que en Miss Universo depende de la persona que tiene la corona el propósito que le va a dar".

Las palabras de Fátima Bosch fueron aplaudidas por gran parte de los asistentes, pero también generaron reacciones encontradas porque fue una crítica al propio sistema que la llevó a obtener la corona.

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Lupita Jones critica a Fátima Bosch

La exreina de belleza, que además fue la primera Miss Universo mexicana, coronada en 1991, criticó la postura de Bosch con respecto a los concursos de belleza.

“No es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores Miss Universos hemos hecho con este título”, señaló Lupita.

“Habemos muchas otras, 70 y tantas Miss Universos, antes de ella que hemos dejado también un legado”, expresó.

La ex directora de Nuestra Belleza México también defendió el impacto histórico del certamen y destacó que ha sido una plataforma de crecimiento y oportunidades para muchas mujeres.

¿Qué dijo Andrea Meza?

Andrea Meza tuvo una postura más mesurada y dijo que Bosch podría estar atravesando por un proceso complejo y destacó la importancia de acompañar a las nuevas generaciones dentro del certamen.

Pero más allá de las declaraciones de Fátima Bosch, Lupita Jones y Andrea Meza, toda esta discusión reaviva la conversación acerca del papel actual de los certámenes de belleza. ¿Son realmente plataformas de empoderamiento o espacios que perpetuan estándares inalcanzables de belleza?

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