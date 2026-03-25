Arrestan a Yailin la Más Viral por Portación de Armas: Esto se Sabe

La cantante y rapera dominicana Yailin La Más Viral fue arrestada este 24 de marzo en República Dominicana tras ser sorprendida con armas de fuego presuntamente sin autorización, de acuerdo con reportes oficiales.

La detención ocurrió alrededor de las 11:47 de la mañana en Santo Domingo Este, cuando agentes de la Policía Nacional interceptaron el vehículo en el que viajaba la artista, un Lamborghini verde.

Durante el operativo, las autoridades encontraron dos armas de fuego en el interior del automóvil, lo que derivó en su arresto inmediato.

Según el informe policial, la intérprete no se encontraba sola, ya que iba acompañada por otras dos personas cuyas identidades no han sido reveladas.

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¿Qué armas le fueron encontradas?

De acuerdo con los primeros reportes, entre el armamento asegurado se encontraba una pistola Glock 19 de quinta generación, además de otra arma con cargadores y municiones, lo que encendió las alertas sobre su legalidad.

¿Cuál es la situación legal de Yalin la más viral?

Tras su detención, Yailin fue puesta a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica y posibles cargos.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el origen de las armas y si contaban o no con los permisos correspondientes.

El arresto generó fuerte revuelo en redes sociales y medios, debido a la popularidad de la cantante dentro del género urbano.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la artista enfrenta problemas legales, ya que anteriormente había sido detenida en Estados Unidos en un caso distinto que posteriormente fue desestimado.

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