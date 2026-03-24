¿Qué Ver en Cines en Semana Santa 2026? Estrenos y Películas que Estarán en Cartelera en Abril

Abril de 2026 llega con una cartelera de estrenos muy variada en México. La lista de películas para ver esta temporada mezcla nostalgia, música, acción y grandes apuestas comerciales, lo que convierte a las vacaciones de Semana Santa en uno de los mejores momentos para ir al cine.

Desde animación familiar hasta biopics y conciertos en pantalla grande, estos son los estrenos que no te puedes perder.

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Super Mario Galaxy

Estreno: 1 de abril

El mes comienza fuerte con “Super Mario Galaxy: La película”, una de las apuestas familiares más importantes del año.

La cinta expande el universo de Mario hacia el espacio, con nuevos mundos y desafíos, apostando por conquistar tanto a fans del videojuego como a nuevas audiencias.

El Drama

Estreno: 9 de abril

A unos días de llegar al altar, Emma y Charlie creen tener cada detalle resuelto… hasta que revelaciones inesperadas empiezan a salir a la luz y sacuden su relación. Lo que parecía una celebración se torna tenso; la cercanía se vuelve incómoda y las certezas se resquebrajan, obligándolos a confrontar lo que realmente implican el amor, la honestidad y el compromiso cuando ya no hay marcha atrás.

Instinto Implacable

Estreno: 9 de abril

La tranquila vida de Nikki, una excombatiente de guerra, se viene abajo cuando su hija es secuestrada. Arrastrada al submundo criminal y perseguida tanto por la policía como por fuerzas militares, deberá abrirse paso a la fuerza para salvarla.

BTS World Tour Arirang

Estreno: 11 y 18 de abril

Los fans del K-pop también tendrán su espacio con “BTS World Tour Arirang”, un evento cinematográfico que lleva la experiencia de concierto a las salas de cine, siguiendo la tendencia global de shows musicales proyectados en pantalla grande.

Michael

Estreno: 23 de abril

Se trata de un retrato cinematográfico que explora la vida y el legado de Michael Jackson. La historia sigue su trayectoria desde sus primeros años al frente de los Jackson 5 hasta su consolidación como un artista innovador, mostrando tanto su faceta personal fuera de los escenarios como algunos de los momentos más emblemáticos de sus primeras presentaciones como solista.

El diablo viste a la moda 2

Estreno: 30 de abril

La secuela de El Diablo Viste a la Moda se sitúa en un contexto donde las revistas impresas han perdido poder frente a creadores de contenido, algoritmos y audiencias digitales. Miranda Priestly parece luchar por mantener la relevancia de su imperio editorial, mientras Andy Sachs regresa a su órbita desde una posición más autónoma, lo que reaviva tensiones del pasado.

La película explora temas como el choque generacional, la reinvención profesional y el costo personal del éxito, todo envuelto en desfiles espectaculares.

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