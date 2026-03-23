De Animados a Reales: Así Lucen los Personajes del Live Action de Moana

Disney continúa apostando por revivir sus clásicos animados e versión live action, y ahora es el turno de Moana, película que llegará a los cines en 2026.

Con un elenco renovado y primeras imágenes reveladas, la cinta promete trasladar a la realidad a los personajes que conquistaron al público en 2016.

Así se ven los personajes en el live action de Moana

Moana

La protagonista ahora será interpretada por Catherine Laga‘aia, una joven actriz australiana de origen samoano que debuta en el cine con este papel.

En la versión animada, Moana era una adolescente elegida por el océano para salvar a su pueblo; en el live action, el personaje mantiene su esencia, pero con una representación más realista y culturalmente fiel.

La elección de Laga‘aia también ha sido destacada por su conexión con las raíces polinesias, uno de los pilares de esta nueva adaptación.

Maui

Uno de los cambios más llamativos es el de Maui. Dwayne Johnson retoma el personaje, pero ahora no solo con su voz, sino físicamente.

Para lograrlo, el actor utiliza peluca, prótesis y un traje especial que recrea los icónicos tatuajes y el físico del semidiós.

El resultado ha generado conversación en redes: mientras algunos celebran la fidelidad al original, otros han criticado cómo se ve.

El live action también presenta a personajes clave de la historia:

John Tui como el jefe Tui (padre de Moana)

Frankie Adams como Sina (su madre)

Rena Owen como la abuela Tala

Además, figuras clave del proyecto original regresan, como Lin-Manuel Miranda en la música, lo que asegura que canciones icónicas como "How Far I’ll Go" ("Cuán lejos voy" en español) sigan presentes.

¿Cuándo se estrena el live action de Moana?

El estreno está programado para el 10 de julio de 2026 en cines.

Aquí puedes ver el trailer completo:

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