Jorginho, Futbolista Brasileño, Estalla Contra Chapell Roan; "Mi Hija Estaba Conmocionada"

El futbolista brasileño Jorginho, quien milita en el Flamengo de la liga de Brasil, acusó al equipo de la artista Chappell Roan de maltratar a su hija de 11 años en un hotel de São Paulo. El futbolista publicó un comunicado en redes sociales el sábado describiendo lo que calificó como una "situación muy triste" que involucró a su esposa e hija mientras se hospedaban en el mismo hotel que Roan durante el festival de música 'Lollapalooza'.

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"Mi hija se despertó muy emocionada", escribió Jorginho, quien detalló que la menor de edad había hecho un cartel para apoyar a la cantante a quien "admira mucho". Según sus palabras escritas en su cuenta de Instagram, su hija vio a Roan en el desayuno, pero no se acercó a ella. "Simplemente pasó por la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y regresó a la mesa con su madre. No dijo nada, no pidió nada", escribió.

Sin embargo según el futbolista, un miembro del equipo de seguridad de Roan se acercó a su familia para reclamar de manera airada. El guardia supuestamente habló "de manera extremadamente agresiva" con la niña y su madre. El guardia la acusó de "falta de respeto" y "acoso", y amenazó con presentar una queja ante el hotel. "Mi hija estaba conmocionada y lloró mucho", dijo Jorginho. "Sinceramente, no entiendo en qué mundo el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar puede considerarse acoso".

Jorginho mandó mensaje a Chappel Roan

Jorginho, quien hizo una destacada carrera en el futbol de Europa con equipos como Arsenal, Chelsea y Napoli, añadió que su hija solo admiraba a Roan y expresó su decepción por cómo se manejó la situación. Concluyó su declaración a Roan diciendo: "Sin tus fans no serías nadie. Y para los fans, ella no merece su cariño".

El incidente denunciado por el futbolista se produce en medio de una creciente polémioca sobre la relación de la artista Roan con sus fans. La cantante se hizo viral recientemente durante un viaje a París, donde fue grabada enfrentándose a los paparazzi y a quienes le pedían autógrafos, asegurando que la "ignoraban como ser humano". "Les he pedido varias veces que se alejen de mí", dijo la artista en aquella ocasión.

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DB