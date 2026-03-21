LeBron James Rompe Otro Récord en la NBA

Este sábado 21 de marzo de 2026, la historia de la NBA sumó un capítulo que redefine los límites de la longevidad atlética. En el enfrentamiento de los Los Angeles Lakers contra el Orlando Magic, LeBron James saltó a la duela para disputar su partido número 1,612 de temporada regular, convirtiéndose oficialmente en el jugador con más encuentros disputados en la historia de la liga. Con este hito, "El Rey" supera la legendaria marca de 1,611 juegos que ostentó Robert Parish durante casi tres décadas.

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A sus 41 años y en su temporada número 23, James no solo rompió el récord por presencia, sino que lo hizo manteniendo un nivel estelar, alejándose de ser una figura decorativa. Su capacidad para desafiar al "Padre Tiempo" resulta algo nunca antes visto, pues LeBron es el primer jugadir en disputar 23 temporadas de la NBA y lo hace, además, con números dignos de una súper estrella en sus mejores años.

LeBron James: El coleccionista de récords históricos

La marca de partidos jugados es solo la joya más reciente en una corona repleta de récords que parecen inalcanzables. LeBron ya encabeza la lista de máximo anotador de todos los tiempos (superando los 43,000 puntos), es el líder histórico en minutos jugados, tiros de campo convertidos y selecciones al All-Star Game (22) y equipos All-NBA (21). Además, ostenta el récord de más puntos en la historia de los Playoffs y es el único jugador en los libros de historia de la liga con al menos 30,000 puntos, 10,000 rebotes y 10,000 asistencias, consolidando su argumento como uno de los jugadores más completos que ha pisado una cancha.

El respeto de "The Chief"

Antes de que se sellara la hazaña, el propio Robert Parish compartió sus impresiones sobre la pérdida de su trono. El ex pívot de los Celtics, apodado "The Chief", se mostró sumamente respetuosoRichard y elogioso hacia James: "No hay un jugador que merezca más romper este récord de 'Ironman' que LeBron", declaró Parish.

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DB