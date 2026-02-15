¿Se Retira? LeBron James Habla de su Futuro en la NBA para la Próxima Temporada

LeBron James no se presentó para la conferencia de prensa general correspondiente al Juego de Estrellas 2026 de la NBA, el pasado sábado 14 de febrero. En su lugar, se anunció que el 'Rey' daría una conferencia por separado y de manera individual, este domingo 15 de febrero. Esto alimentó los rumores y las especulaciones sobre un posible anuncio de retiro por parte del legendario jugador, quien a sus 41 años de edad, se encuentra disputando su vigésimo tercera temporada en la liga (la mayor cantidad en la historia para cualquier jugador).

Noticia relacionada: ¿A qué Hora Empieza el Juego de Estrellas de la NBA? Formato para el All Star Game 2026

Este domingo, James compareció ante la prensa y las preguntas sobre su futuro de cara a la próxima temporada no se hicieron esperar. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, LeBron no dijo que se vaya a retirar, pero tampoco aseguró su continuidad como jugador profesional más allá de la presente campaña. En ese sentido, recordemos que por primera vez en toda su carrera el jugador oriundo de Akron, Ohio, se encuentra jugando con un contrato que expira. Es decir que al finalizar esta temporada con los Lakers, James se convertirá en agente libre y podría decidir retirarse, renovar con la franquicia angelina o bien, llegar a un acuerdo con otro equipo de la NBA.

¿Qué dijo LeBron James sobre su futuro?

Al ser cuestionado sobre su futuro profesional más allá de esta temporada, LeBron James aseguró que aún no sabe qué sucederá. "Quiero vivir. Cuando lo sepa (si se retira o si continúa jugando), ustedes lo sabrán. No lo sé. No tengo ni idea. Solo quiero vivir, eso es todo", fueron las palabras del máximo anotador en la historia de la NBA.

En ese sentido, James sigue registrando números dignos de ser seleccionado al Juego de las Estrellas, aunque este año será la primera vez de su carrera en la que no comenzará como titular, sino que fue elegido entre las reservas. Aún así, LeBron promedia 22 puntos, 7.1 rebotes y 5.8 asistencias por partido con los Lakers, con quienes ha participado en un total de 36 juegos en lo que va de la campaña. Recordemos que el jugador se perdió las primeras semanas de actividad en la temporada debido a una lesión en la ciática y, debido al número de juegos que se ha perdido, es inelegible para formar parte de los quintetos ideales de la NBA, poniendo fin a una racha de 21 temporadas consecutivas siendo nombrado a uno de los All NBA Teams.

Noticias recomendadas:

DB