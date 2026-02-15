¿Cuándo Corre Checo Pérez con Cadillac por Primera Vez en 2026? Horario y Cómo Ver Debut en F1

Luego de un año de ausencia, los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 por fin van a poder disfrutar de la presencia de Sergio 'Checo' Pérez en la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo profesional. Tras una brupta salida de Oracle Red Bull Racing, el piloto mexcano vuelve a la parrilla de salida, ahora representando a Cadillac, la nueva escudería del circuito. Pérez será compañero de Valtteri Bottas, lo cual refuerza la apuesta de Cadillac para tener conductores experimentados en el volante.

Las primeras pruebas ya comenzaron y 'Checo' Pérez ya está experimentando en su nuevo monoplaza. La temporada 2026 verá el debut del mexicano con Cadillac, algo que, de acuerdo con las palabras del tapatío, no esperan que sea una campaña en la que terminen en el último lugar. "Definitivamente, no tenemos ‍esa mentalidad. No con el nivel de inversión que se ha realizado. ‍Sin duda, nos decepcionará mucho terminar últimos, sabemos que no ganaremos el campeonato, pero queremos progresar mucho y vencer a un par de equipos", dijo Pérez a la agencia de noticias Reuters.

¿Cuándo correrá 'Checo' Pérez con Cadillac por primera vez? Fecha y horario

Aunque 'Checo' Pérez ya se subió al monoplaza de Cadillac, el debut oficial del piloto mexicano tras el volante de la nueva escudería se dará hasta el mes de marzo. La primera carrera de la nueva temporada es el Gran Premio de Australia, el cual se correrá del 6 al 8 de marzo, siendo el 8 de marzo el día de la carrera principal, la cual está programada para llevarse a cabo de las 15:00 a las 17:00 horas, tiempo de Melbourne. Sin embargo, por la diferencia de horarios que existe con respecto a México, el debut de 'Checo' en territorio nacional será el sábado 7 de marzo a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el debut de 'Checo' Pérez con Cadillac en la Fórmula 1 2026?

Recordemos que la Fórmula 1 tiene nueva casa para sus transmisiones en México, pues Grupo Televisa anunció en octubre de 2025 un acuerdo con la máxima categoría del automovilismo para transmitir todas sus competencias. Este acuerdo abarcará hasta el final de la temporada 2028, "consolidando así su compromiso con las audiencias mexicanas y su pasión por el deporte de carreras automovilísticas más importante del planeta", de acuerdo con el comunicado oficial.

En ese sentido, se especificó que Televisa llevará toda la actividad de la Fórmula 1, "a través de TV abierta y de paga, en esta última vía Sky sports en izzi y Sky+, con una cobertura sin precedentes para deleite de los aficionados al automovilismo en México".

Esto quiere decir que habrá algunas carreras de esta temporada que sí se podrán ver en TV abierta, mientras que otras irán por señal de televisión de paga. De momento no se ha dado a conocer por qué vía será transmitido el Gran Premio de Australia.

DB