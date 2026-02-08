Cadillac Revela Cómo es el Auto Para el Regreso de Checo Pérez a la Fórmula Uno

La nueva escudería de la Fórmula 1, Cadillac F1 Team, había anunciado que revelarían el diseño del monoplaza con el que Sergio Pérez competirá en la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo profesional, durante el Super Bowl LX y han cumplido. La escudería estadounidense lanzó un comercial durante el partido ente Seattle y Nueva Inglaterra y, posteriormente, reveló mediante sus redes sociales la decoración del auto número 11 que conducirá el piloto mexicano.

'Checo' Pérez presume su nuevo monoplaza

La imagen difundida muestra el auto que utilizará Sergio 'Checo' Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1, en el que se aprecia la línea cromada que caracterizará al vehículo del piloto mexicano. El monoplaza luce el número 11 en la parte superior, acompañado de los patrocinadores oficiales del equipo. La decoración combina tonos plateados con detalles en negro, mientras que el logotipo de Cadillac se ubica en el alerón delantero.

A través de sus redes sociales, Pérez compartió imágenes del auto con el siguiente mensaje: "Les presento mi Cadillac. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser lartino".

Primer vistazo al proyecto Cadillac-Pérez

El diseño presentado corresponde al auto con el que la marca estadounidense hará su debut oficial en la máxima categoría del automovilismo.