Checo Pérez Dice que a Cadillac le Decepcionaría Quedar Último: "No Ganaremos el Campeonato".

Los recién llegados a la Fórmula Uno, Cadillac, podrían ⁠terminar últimos esta temporada, pero Sergio Pérez se sentirá decepcionado si eso ocurre.

El piloto mexicano y su compañero finlandés, Valtteri Bottas, con igual experiencia, han ganado ⁠múltiples carreras y conocen bien los circuitos del mundo, y ambos sienten que ​tienen algo que lograr.

El equipo respaldado por General Motors hará su debut en carrera en Australia el 8 de marzo con motores Ferrari y ha reclutado mucho entre sus rivales ​desde que aseguró una entrada como el undécimo equipo en ‍la parrilla ‍de salida.

"Definitivamente no tenemos ‍esa mentalidad (de ser los últimos)", dijo Pérez, de 36 años, a Reuters antes de que Cadillac lanzara su diseño para 2026 con un anuncio durante el Super ​Bowl del domingo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los ​Halcones Marinos de Seattle en Santa Clara, California.

No con el nivel de inversión que se ha realizado. ‍Sin duda, nos decepcionará mucho terminar últimos, sabemos que no ganaremos el campeonato, pero queremos progresar mucho y vencer a un par de equipos

Pérez tuvo un año de descanso después de separarse de Red Bull a fines de 2024, pero dijo que Cadillac tenía ganas de volver a reunir a la banda.

Su ingeniero de carrera en Cadillac será el italiano Carlo Pasetti, quien trabajó con el mexicano en Racing Point (ahora Aston Martin).

