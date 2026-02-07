¿Cuándo Empieza la Temporada 2026 de la Fórmula 1? Fecha Para el Regreso del 'Checo' Pérez

Luego de varios meses de espera, los aficionados de la Fórmula 1 por fin van a poder disfrutar la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo profesional. Tras el emocionante final de la campaña anterior, la cual definió al piloto ganador hasta la última carrera, la temporada 2026 promete ser igual o incluso más apasionante, pues además de tener de regreso a los mejores pilotos del mundo, este año marca el retorno de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla de salida, lo cual aumenta el interés en este deporte en la afición mexicana.

'Checo' Pérez fue nombrado piloto de la nueva escudería que se une esta campaña a la Fórmula 1: Cadillac. El mexicano será compañero de Valtteri Bottas y todos están expectantes de lo que esta dupla, bautizada por el público como "Los Fabulosos Cadillacs", será capaz de hacer en su primer año juntos. Aquí te decimos cuándo comienza la temporada 2026 y cuál será la carrera en la que 'Checo' Pérez hará su regreso a los circuitos de F1.

Noticia relacionada: Red Bull Revela el RB22 Con el que Verstappen Buscará la Reconquista de la Fórmula 1

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 volverá a su actividad en el mes de marzo para la primera carrera del año: el Gran Premio de Australia. El 8 de marzo se correrá la carrera principal, aunque la actividad comenzará desde el día 6. Será entonces cuando finalmente veremos a Sergio 'Checo' Pérez detrás del volante de un monoplaza, luego de que en 2025 se tomó un año sabático tras su repentina salida de Oracle Red Bull Racing.

La presencia de Pérez en la máxima categoría del automovilismo deleitará a toda la afición mexicana, la cual extrañó al tapatío durante todo el 2025. Esto hace que la próxima edición del Gran Premio de México, la cual se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre de este año, cobre aún más importancia, pues una vez más el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a tener al hijo pródigo corriendo sobre su asfalto.

Video: Marion Reimers Dice Que en Esta Temporada a Verstappen le Faltó Alguien como "Checo" Pérez

Calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026

GP de Australia - del 6 al 8 de marzo

GP de China - del 13 al 15 marzo

GP de Japón - del 27 al 29 de marzo

GP de Bahréin - del 10 al 12 de abril

GP de Arabia Saudita - del 17 al 19 de abril

GP de Estados Unidos (Miami) - del 1 al 3 de mayo

GP de Canadá - del 22 al 24 de mayo

GP de Mónaco - del 5 al 7 de junio

GP de España (Barcelona-Cataluña) - del 12 al 14 de junio

GP de Austria - del 26 al 28 de junio

GP de Gran Bretaña - del 3 al 5 de julio

GP de Bélgica - del 17 al 19 de julio

GP de Hungría - del 24 al 26 de julio

GP de Países Bajos - del 21 al 23 de agosto

GP de Italia - del 4 al 6 de septiembre

GP de España (Madrid) - del 11 al 13 de septiembre

GP de Azerbaiyán - del al 26 de septiembre

GP de Singapur - del 9 al 11 de octubre

GP de Estados Unidos (Austin) - del 23 al 25 de octubre

GP de México - del 30 de octubre al 1 de noviembre

GP de Brasil - del 6 al 8 de noviembre

GP de Estados Unidos (Las Vegas) - del 19 al 21 de noviembre

GP de Qatar - del 27 al 29 de noviembre

GP de Abu Dhabi - del 4 al 6 de diciembre

¿Quién es el vigente campeón de la Fórmula 1?

La temporada 2025 fue una de las más emocionantes de los últimos años, pues la última carrera de la campaña definió al ganador del Campeonato de Pilotos. Lando Norris, piloto de McLaren, le arrebató la corona a Max Verstappen, de Red Bull, al terminar en el tercer lugar del Gran Premio de Abu Dhabi.

En aquella ocasión, Verstappen ganó la carrera pero perdió el título, pues necesitaba que el británico quedara fuera del podio para que él pudiera conquistar lo que hubiera sido su quinto campeonato de manera consecutiva.

Noticias recomendadas:

DB