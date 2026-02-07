Más de 48 Millones de Mexicanos Siguen la NFL: ¿Por Qué Nos Apasiona Tanto el Fútbol Americano?

En la Ciudad de México, el fanatismo por el fútbol americano ha alcanzado niveles insospechados. Se estima que en todo el país hay más de 48 millones de seguidores de la NFL, lo que convierte a México en la nación con más aficionados a este deporte fuera de Estados Unidos. La pasión por los emparrillados se vive intensamente, al punto de que algunos fanáticos han llevado su amor por un equipo a un nivel que raya en lo extraordinario.

La historia de Víctor Barrón: 25 años de lealtad a los Patriotas

Uno de esos aficionados apasionados es Víctor Barrón, un habitante de la Ciudad de México que desde hace más de dos décadas apoya fervientemente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Su amor por el equipo comenzó con la admiración que siente por el legendario mariscal de campo Tom Brady, y desde entonces no ha parado de coleccionar objetos que alimentan su devoción.

Es como un hobby, porque yo jugué fútbol americano y todavía tengo cosas de aquella época, desde que era chico. Entonces ahora que ya nada más eres un aficionado, pues quieres quedarte con cosas que recuerdes para siempre.

Una gorra que guarda historia y emoción

De todas las piezas de su colección, hay una que guarda un valor especial para Víctor: una gorra original como la que usó Tom Brady durante varios años en el estadio de Foxboro.

Esta gorra fue exactamente la misma que usó Tom Brady como por 4 o 5 años. La compré afuera del estadio de Foxboro y no dudé cuando vi el stand lleno de estas gorras.

Un club de fans que reúne a cientos en la CDMX

La pasión de Víctor no se queda en casa. Hace una década, junto con varios amigos, fundó el Club Zócalo, un grupo de fanáticos de los Patriotas que se reúne para ver los partidos y compartir su entusiasmo. El grupo ya tiene una página de Facebook con más de 7 mil seguidores y cada evento es una auténtica fiesta.

Formamos el club de los Patriotas, el Club Zócalo. Normalmente nos reunimos entre 50 y 70 fanáticos cada vez que hay un partido. Cuando hay un Super Bowl, nos hemos juntado hasta 250 fanáticos.

Víctor Barrón admira a Tom Brady y lo considera su ídolo. Foto: N+FORO

Reuniones llenas de porras, banderas y pasión

Las reuniones del Club Zócalo no son simples convivencias: se convierten en verdaderas celebraciones patriotas, con decoraciones, souvenirs, pancartas y una energía que contagia.

Imagínate, tenemos porras, nos sentamos alrededor de una mesa adornada, ponemos souvenirs, posters, lonas… y cada jugada es estar temblando, gritando, aplaudiendo, brincando.

¿Cuáles son los equipos más populares en México?

Aunque Víctor ha entregado su corazón a los Patriotas, este equipo compite con varios gigantes de la NFL en cuanto a popularidad en territorio mexicano. Según encuestas recientes, los equipos con más afición en México son:

Vaqueros de Dallas

Acereros de Pittsburgh

49ers de San Francisco

Empacadores de Green Bay

Patriotas de Nueva Inglaterra

El fenómeno de la NFL en México no muestra señales de detenerse. Cada temporada crece el número de fanáticos que no solo ven los partidos, sino que viven cada jugada con una intensidad digna de estudio. En hogares como el de Víctor Barrón, el fútbol americano no es solo un deporte: es una pasión que se respira, se colecciona y se comparte.

