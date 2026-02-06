¿Quiénes Cantarán en el Super Bowl 2026? Estos Son Todos los Artistas que Estarán en Show de NFL

El Super Bowl 60, la gran final de la temporada de la National Football League (NFL) que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, no solo promete uno de los partidos más vistos del año, sino también un potente despliegue musical que acompañará a millones de espectadores alrededor del mundo.

Bad Bunny Promete un Medio Tiempo del Super Bowl Musical y Simbólico

Green Day abre la fiesta

Antes de que ruede el balón, la legendaria banda Green Day será la encargada de inaugurar las festividades en una presentación que celebra los 60 años de historia del Super Bowl.

Originarios del Área de la Bahía de San Francisco, cercana a Santa Clara, sede del evento, la banda dará un set especial en la ceremonia de apertura del espectáculo previo al partido.

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, comentó con entusiasmo su participación, destacando el simbolismo de abrir el evento en su “patio trasero” y unir generaciones de fanáticos a través de la música.

Himnos, representación y diversidad

La antesala del juego contará con una serie de actuaciones patrióticas y culturales:

Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, “The Star-Spangled Banner”, un honor que ha preparado meticulosamente para todo el estadio.

Brandi Carlile llevará su voz a “America the Beautiful”, una pieza cargada de significado cultural y emocional, mientras se prepara para compartir este momento icónico con una audiencia global.

Coco Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”, conocido como el himno nacional afroamericano, reforzando el espíritu de diversidad del espectáculo previo al partido.

Estas actuaciones serán acompañadas por intérpretes en lenguaje de señas estadounidense (ASL), con el objetivo de hacer las presentaciones más inclusivas para audiencias con discapacidades auditivas.

Bad Bunny y su show histórico del medio tiempo

El momento más esperado de la noche será el Half-Time Show, encabezado por l Bad Bunny. Anunciado desde septiembre de 2025, Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el espectáculo de medio tiempo como acto principal y en solitario, un hito tanto para la NFL como para la música urbana global.

El puertorriqueño, que llega al Super Bowl tras una racha de éxitos y múltiples premios Grammy, ha descrito su espectáculo como una celebración de la cultura latina, prometiendo un show vibrante, festivo y lleno de energía. Aunque ha sido cauto con los detalles, adelantó que la actuación será “una gran fiesta” que incluirá expresiones auténticas de sus raíces y estilo musical.

Más allá de la música, la elección de Bad Bunny también ha generado conversaciones culturales y políticas en torno al evento, reflejando cómo el Super Bowl se ha convertido en un espacio donde convergen deporte, entretenimiento y diversidad.

