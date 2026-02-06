¿Dónde Ver Show de Kid Rock en el Super Bowl 2026? Transmisión Online de Halftime Alternativo

El Super Bowl 2026 está cada vez más cerca, y aunque serán los Seahawks y Patriots quienes compitan por el título de la NFL, la atención también está puesta en el medio tiempo de Bad Bunny, cuya elección ha dividido opiniones, razón por la que Turning Point USA anunció un 'Halftime Show' alternativo, encabezado por Kid Rock.

Por ello, si no te gusta la música del 'Conejo Malo' o si quieres disfrutar de las dos opciones para decidir cuál fue mejor, acá en N+ te decimos qué artistas estarán, a qué hora y dónde ver el show alterno del Super Bowl LX, llamado 'All-American Halftime Show'.

¿Quiénes cantarán en show alternativo del Super Bowl 2026?

Luego de las críticas de Donald Trump por la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, la organización conservadora sin fines de lucro Turning Point USA, fundada por el activista fallecido Charlie Kirk, anunció un evento alternativo con estos artistas:

Kid Rock

Brantley Gilbert

Lee Brice

Gabby Barrett

Estos cantantes en su mayoría son del género de música country y rock, por lo que se espera que sea un espectáculo completamente diferente al que brindará el Conejo Malo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

¿A qué hora es el Halftime Show de Kid Rock en el Super Bowl 2026?

El 'All-American Halftime Show' se realizará al mismo tiempo que el espectáculo del Súper Tazón encabezado por Bad Bunny este domingo 8 de febrero, el cual no cuenta con un horario exacto programado.

Sin embargo, debido a que la primera mitad de los partidos de futbol americano suele durar entre una hora y media a dos horas, el espectáculo de medio tiempo podría empezar entre las 7 y 7:30 de la noche, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el show alternativo del Super Bowl 2026 en vivo?

La transmisión online del Halftime Show alternativo del Super Bowl se realizará a través de las redes sociales de Turning Point USA en Youtube, X y la plataforma Rumble, y para que no busques más aquí te dejamos los links:

Con esta información, si deseas ver el 'All-American Halftime Show' del Super Bowl, alternativa al medio tiempo de Bad Bunny, ya cuentas con todos los detalles para disfrutar de este espectáculo que protagonizará Kid Rock.

