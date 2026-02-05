"Viva México": Bad Bunny Celebra a la Cultura Latina en Conferencia de Prensa del Super Bowl

En la antesala de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, Bad Bunny protagonizó un gesto de complicidad con la prensa latina al exclamar un espontáneo “¡Viva México!”.

El artista puertorriqueño, encargado de encabezar el show musical de este domingo en el Levi’s Stadium, respondió con humor y entusiasmo a la pregunta de una reportera sobre el respaldo que ha recibido del público mexicano dentro de Estados Unidos, dejando claro el vínculo especial que mantiene con esa audiencia.

Durante la conferencia de prensa previa al evento, el artista subrayó el peso simbólico de su participación y la responsabilidad que asume al encabezar el show.

“Lo que siento va más allá de mí mismo.”

Con esta frase, Bad Bunny explicó que su actuación no es solo un concierto personal, sino un homenaje a su gente, a su cultura y a la historia que lo precede.

Lejos de colocarse en el centro del relato, el cantante insistió en que el espectáculo busca hablarle a una comunidad más amplia.

“Esto no es mi show de medio tiempo, es para todos.”

Así resumió su intención de que la presentación represente a la comunidad latina, y a una audiencia global, más allá de su figura como artista.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes Podrían Acompañarlo en el Show?

Un mensaje más allá de los escenarios

Las palabras de Bad Bunny llegan en un contexto donde su voz ha adquirido un peso político y social cada vez más visible. Aunque no todas sus declaraciones recientes ocurrieron en esta conferencia, han marcado la forma en que se interpreta su llegada al Super Bowl.

En un discurso previo durante los Grammy Awards, el músico pidió abiertamente “ICE fuera” y defendió la dignidad de las personas migrantes, al recordar que “somos humanos” y al llamar a priorizar el amor por encima del odio en el debate público. Ese posicionamiento generó apoyos, pero también controversia en Estados Unidos, reforzando la idea de que su figura artística está inseparablemente ligada a una postura social.

Representación latina en un escenario global

Bad Bunny ha reiterado en distintas ocasiones que su presencia en el medio tiempo es “más que una victoria personal”. Para él, se trata de una conquista colectiva: un paso más en la visibilidad de la cultura latina en uno de los escaparates mediáticos más influyentes del mundo.

Con estas declaraciones, el artista anticipa que su show no solo será musical, sino también simbólico. El medio tiempo del Super Bowl se perfila así como un espacio donde identidad, cultura y mensaje social convergen, confirmando que, para Bad Bunny, el espectáculo empieza mucho antes de que suene la primera canción.

Historias recomendadas:

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl de Bad Bunny Impulsa a los Fans a Aprender Español

¿A Qué Hora Es el Medio Tiempo del Super Bowl 2026? Así Será el Show Encabezado por Bad Bunny

De Shakira a Bad Bunny: Artistas Latinos Que Se Han Presentado en el Medio Tiempo del Super Bowl