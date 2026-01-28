J Balvin y la Mexicana Diana Flores Estarán en el 'Flag Football Game' del Super Bowl LX

La semana del Super Bowl LX volverá a mezclar deporte, música y cultura pop con una nueva edición del Flag Football Game, un evento especial organizado por la NFL en colaboración con YouTube.

Entre las figuras confirmadas destacan el cantante colombiano J Balvin y la mexicana Diana Flores, referente mundial del flag football y embajadora de la liga.

¿Cuándo es el Flag Football Game?

El encuentro se disputará el 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco, un día antes del Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La cita reunirá a celebridades del entretenimiento, atletas profesionales, leyendas del fútbol americano y creadores de contenido digital.

J Balvin, quien fungirá como uno de los capitanes del partido, celebró su participación y adelantó que buscará ofrecer un espectáculo memorable para los aficionados. El artista colombiano aseguró que llega con la energía suficiente para liderar a su equipo y convertir el juego en uno de los momentos más divertidos de la semana previa al Super Bowl.

Por su parte, Diana Flores, capitana de la selección mexicana de flag football, volverá a representar a México en un escenario global. Su presencia refuerza el impulso que la NFL ha dado a esta disciplina, especialmente de cara a su inclusión en el programa olímpico de Los Ángeles 2028.

¿Quiénes Estarán en Juego de Tochito en Super Bowl 2026?

Además de J Balvin y Diana Flores, el Flag Football Game contará con la participación de figuras destacadas como Deion Sanders, miembro del Salón de la Fama y dos veces campeón del Super Bowl, quien asumirá el rol de entrenador.

En el campo también estarán los ex quarterbacks Cam Newton y Michael Vick, encargados de dirigir las ofensivas de cada equipo.

El segundo capitán del partido será Druski, comediante e influencer estadounidense, quien recordó que practicó flag football durante su etapa escolar y se mostró entusiasmado por revivir esa experiencia en un evento de talla internacional.

La lista de jugadoras incluye también a Ashlea Klam, integrante de la selección de Estados Unidos y una de las figuras clave en el crecimiento del flag football, disciplina que la NFL considera estratégica por su popularidad y proyección global.

Desde la liga confían en que el evento superará el impacto de ediciones anteriores. Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social e influencers de la NFL, destacó que el Flag Football Game se ha consolidado como uno de los contenidos más esperados de la semana del Super Bowl y expresó su expectativa de rebasar los seis millones de visualizaciones logradas el año pasado.

Con esta combinación de estrellas, deporte y entretenimiento, el Flag Football Game del Super Bowl LX apunta a convertirse nuevamente en uno de los eventos más comentados dentro y fuera del emparrillado.

