Bruce Springsteen Lanza Canción de Protesta por las Muertes en Operativos Migratorios de Trump

Bruce Springsteen sorprendió este miércoles con el lanzamiento de “Streets of Minneapolis”, una canción de protesta escrita y grabada como respuesta a los recientes enfrentamientos entre agentes federales y civiles en Estados Unidos.

El legendario músico utiliza la pieza para denunciar las políticas de inmigración del presidente Donald Trump y las fatales consecuencias de los operativos en Minneapolis.

¿Cómo fue la grabación de la canción en el contexto de las protestas?

En sus redes sociales, Springsteen, de 76 años, explicó que compuso el tema el pasado sábado, lo grabó el lunes y lo compartió el miércoles “en respuesta al terror estatal que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis”.

La canción está dedicada a la memoria de Alex Pretti y Renée Good, dos personas que murieron durante operativos de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El sencillo hace referencia directa a los hechos de violencia en la ciudad del Medio Oeste estadounidense, donde una operación migratoria conocida como Operation Metro Surge ha desencadenado tensiones entre agentes federales y residentes locales.

En menos de una semana, dos de esos encuentros terminaron en disparos que costaron la vida a Good y Pretti, hechos que han provocado protestas y llamados a investigaciones más profundas.

“Streets of Minneapolis” retoma un estilo folk con letras que evocan imágenes de un Minneapolis en conflicto, al tiempo que critica las acciones del gobierno federal y las políticas antiinmigración promovidas por Trump y sus aliados. El título del tema es también una referencia a “Streets of Philadelphia”, el emblemático tema que Springsteen compuso en 1994 para la película Philadelphia.

La canción ya circula en plataformas de streaming y ha generado reacciones en redes y medios, tanto entre seguidores del músico como entre críticos de su postura política.

Historias recomendadas:

¿Cuándo y A Qué Hora Ver el Concierto de Kanye West en Plaza de Toros México por ViX Premium?

¿Qué Dijo? Nicki Minaj Elogia a Trump en Evento Presidencial en Estados Unidos

Con información de AFP