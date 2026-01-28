¿Cuándo y A Qué Hora Ver el Concierto de Kanye West en Plaza de Toros México por ViX Premium?
N+
Si no conseguiste boletos para los conciertos de Kanye West en México, aquí te decimos las fechas y horarios en que será la transmisión por ViX
COMPARTE:
Todo está listo para el regreso de Kanye West a México en 2026, y en caso de que no hayas conseguido boletos para los dos shows, acá en N+ te decimos cuándo y a qué hora podrás ver en ViX Premium los conciertos en vivo de YE en la Plaza de Toros de CDMX.
Tras 20 años de ausencia en los escenarios de nuestro país, el rapero y productor ofrecerá dos presentaciones en "La Monumental", donde cantará éxitos de su larga trayectoria musical, que va desde The College Dropout, Graduation hasta Donda 2.
Previo a sus conciertos en México, Kanye West, quien cambió su nombre artístico a Ye, ha sido el centro de atención, luego de que publicara un anuncio de página completa en The Wall Street Journal para pedir disculpas públicas por sus declaraciones y comportamientos polémicos de los últimos años.
¿Cuándo pasan conciertos de Kanye West en México en ViX?
Los dos conciertos de Kanye West en la Plaza de Toros México se realizarán el viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026 y se transmitirán por livestream en ViX Música, por lo cual los fans del rapero que no consiguieron boletos podrán disfrutar de los espectáculos en vivo.
Noticia relacionada. América vs Necaxa Cambia de Horario: ¿Cuándo y a Qué Hora se Jugará el Partido de Liga MX 2026?
En ambas fechas del Ye Live Mexico City se espera que el rapero deleite a sus seguidores con sus mejor repertorio de canciones, que incluyen temas como Can't Tell Me Nothing, Gold Digger, All Falls Down, Flashing Lights y Stronger.
¿A qué hora ver conciertos de Kanye West en ViX Premium?
Las transmisiones de los conciertos de Ye Live México en la Plaza de Toros de CDMX comenzarán a las 8 de la noche, tiempo del centro del país, el 30 y 31 de enero de 2026, que es el horario en el que está programado el inicio de los dos espectáculos.
Noticia relacionada. Cancelan Concierto de Kanye en Brasil: ¿Corre Peligro el Show en México?
Después de dos décadas… YE regresa a México.— ViX (@VIX) January 25, 2026
🗓️ 30 – 31 de enero, 2026
📍 Monumental Plaza de Toros
🔴 Livestream en ViX Premium pic.twitter.com/8AgKKgzzl2
Para ver los shows de Kanye West en la Plaza México, solo es necesario contar con suscripción activa de ViX Premium, y se podrá disfrutar desde cualquier dispositivo electrónico, como celular, computadora, iPad o Smart TV, en la que tengas tu cuenta abierta.
Historias recomendadas