Cancelan concierto de Kanye en Brasil: ¿Corre Peligro el Show en México?

El concierto que Kanye West tenía programado para el 29 de noviembre en el hipódromo de Interlagos, en São Paulo, quedó oficialmente cancelado después de que el Ayuntamiento de la ciudad prohibiera la realización del evento.

La productora Urban Movement, responsable del espectáculo, confirmó la noticia en un comunicado difundido este jueves (20). Según la empresa, ya se habían pagado los honorarios del artista, las tarifas por el uso del recinto y otros costos operativos. Aun así, la administración municipal dejó claro que no autorizaría el show “en las condiciones previstas”, lo que volvió inviable cualquier alternativa.

“Respetamos profundamente a las autoridades, pero no compartimos esta decisión. Un espectáculo de esta magnitud acerca la cultura al público y mueve la economía local”, expresó la productora, que afirmó estar buscando otro municipio dispuesto a recibir la presentación de Kanye en una nueva fecha.

Los fans podrán conservar sus boletos a la espera del próximo anuncio o solicitar un reembolso total. Urban Movement adelantó que enviará instrucciones por correo y WhatsApp para que cada persona elija la opción que prefiera.

La cancelación fue defendida por el alcalde Ricardo Nunes (MDB), quien argumentó que Kanye West “promueve el nazismo y el discurso de odio”, lo cual —dijo— es incompatible con el uso de espacios públicos en São Paulo. La decisión sorprendió a los organizadores, que aseguraron haber cumplido todos los requisitos legales y administrativos para la realización del espectáculo.

Las polémicas de Kanye West

Kanye West ha protagonizado múltiples controversias por declaraciones antisemitas y racistas. En publicaciones en X (antes Twitter), llegó a escribir frases como “Amo a Hitler”, “Soy un nazi” y “Los judíos me roban todo el dinero”.

Sus comentarios tuvieron fuertes repercusiones: marcas como Adidas, Balenciaga y Gap rompieron contratos millonarios con el rapero, lo que le generó pérdidas superiores a mil millones de dólares, según Forbes. Aunque en 2023 ofreció disculpas públicas, en 2025 volvió a insistir en las mismas posturas que lo habían colocado en el centro de la polémica.

¿Qué pasará con el show en México?

Por el momento no se han anunciado cambios en las fechas que Kanye tiene programadas en México, la cancelación en Brasil fue porque el gobierno advirtió a Kanye que no podía promover ningún discurso de odio a través de ningún mensaje ni de su música.

Historias recomendadas:

Kanye West Anuncia Concierto En México: Cuándo Será y Cómo Asistir

Muere a los 63 Años el Legendario Bajista de The Stone Roses y Primal Scream: Luto en el Rock

Ariana Grande Anuncia Que 'Eternal Sunshine' Será Su Último Gran Espectáculo