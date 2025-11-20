Ariana Grande Anuncia Que 'Eternal Sunshine' Será Su Último Gran Espectáculo

Ariana Grande, actriz y cantante de origen estadounidense, informó que su tour del próximo año, Eternal Sunshine, será su "último gran espectáculo" antes de retirarse indefinidamente de las giras.

Fue en una entrevista para el popular podcast Good Hang With Amy Poehler que la protagonista de Wicked se sinceró sobre su futuro musical.

Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que probablemente no se repetirá en muchísimo tiempo

De acuerdo con Los Angeles Times, eso habría dicho Ariana a su anfitriona Amy Poehler.

Así que voy a darlo todo y va a ser precioso, y creo que por eso lo hago, porque es como un último gran espectáculo

¿Gira del adiós?

Ariana Grande tiene preparada una gira para el 2026, que irá del 6 de junio al 1 de septiembre, por 10 ciudades con varias fechas en cada una de ellas.

Hace un par de meses, los boletos para las presentaciones de Ariana salieron a la venta, sin embargo, con este anuncio se espera que las entradas inunden la reventa.

Actualmente, la actriz promociona la segunda parte de Wicked tras haber filmado Focker In-Law, la cuarta entrega de la saga de Los Fockers.

Sobre esta película, Ariana le dijo a Poehler lo importante de estar junto a estrellas como Ben Stiller, Robert De Niro y Beanie Feldstein.

Es maravilloso vivir una nueva aventura y aprender de quienes me rodean

Con información de EFE

