Muere a los 63 Años el Legendario Bajista de The Stone Roses y Primal Scream: Luto en el Rock

Gary Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream, murió a los 63 años. El encargado de dar a conocer la noticia de su muerte fue Greg Mounfield, hermano del músico. A través de Facebook anunció el triste fallecimiento de su hermano. Hasta ahora no se ha revelado la causa de su muerte.

Con el corazón destrozado tengo que anunciar el triste fallecimiento de mi hermano, Gary Mani Mountfield. Que en paz descanse.

Tras publicar su mensaje, Greg Mounfield agregó un comentario a la publicación: "Reunido con su hermosa esposa Imelda".

Distintas figuras de la música ofrecieron un tributo al bajista; entre ellos, el cantante de Oasis, Liam Gallagher, quien usó su cuenta de 'X' para escribir: "Totalmente conmocionado y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani. Mi héroe, descansa en paz, R Kid".

Ian Brown, cantante de The Stone Roses, y Tim Burgess, vocalista de la banda Charlatans, también se sumaron a los homenajes a Mani. Mientras Brown publicó en X: "Descansa en paz, Mani", Burgess lo describió como "uno de los mejores en todos los sentidos; un gran amigo".

La cantante británica Rowetta usó su cuenta de Instagram para publicar una foto y agregar un mensaje: "De vuelta con tu Imelda, Mani. Te voy a extrañar muchísimo. Todo mi cariño para los chicos, la familia y todos los que lo conocieron y amaron". Su esposa, Imelda, falleció en 2023, tras ser diagnosticada con cáncer.

La tienda de discos independiente Rough Trade Records lo describió como "el ejemplo perfecto de cómo un bajista puede ser el alma de una banda".

Mounfield se unió a The Stone Roses de 1987 a 1996. Se integró a Primal Scream en ese mismo año, tras la separación del grupo. Debieron pasar 16 años de separación para que The Stone Roses decidiera reunirse en una gira de regreso, que se materializó en 2012.

Historias relacionadas:

De México para el Mundo: Las Reinas que Han Alzado la Corona de Miss Universo

Ariana Grande Anuncia Que 'Eternal Sunshine' Será Su Último Gran Espectáculo

Alicia Villarreal Reacciona a la Vinculación contra Cruz "N": "Gracias a Dios Estoy Viva"