Alicia Villarreal Reacciona a la Vinculación contra Cruz "N": "Gracias a Dios Estoy Viva"

La cantante Alicia Villarreal reaccionó a la vinculación a proceso contra su exesposo Cruz "N", a quien demandó por violencia familiar, y dijo que "gracias a Dios" está viva, pues pudo haberle ocurrido otra cosa en la relación. La intérprete afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias.

"Tengo una historia que no hubiera querido que sucediera así", dijo al iniciar su conferencia en la Ciudad de México la noche de este miércoles 19 de noviembre.

Si tengo algo que agradecer, agradezco esta parte en la que me da el divorcio, la libertad, y gracias a Dios estoy viva, porque me pudo haber sucedido otra cosa

Alrededor del mediodía, Cruz "N" fue procesado por tres de los delitos por los que está demandado: violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial.

Por la noche, en la rueda de prensa acompañada de sus abogados, Alicia Villarreal aseguró que este es el primer paso, pero llegará hasta donde deba hacerlo por justicia.

Los litigantes Ulrich Richter y Agustín Liñán explicaron que la importancia de esta vinculación es dejar en claro que sí hay delito que perseguir y se está iniciando el proceso.

Señalaron que habrá dos meses más de investigación para que cada una de las partes siga reuniendo pruebas, y que no está descartado que durante el proceso se acepte y se vincule a Cruz "N" también al delito de tentativa de feminicidio.

El encuentro de la cantante con los medios de comunicación duró aproximadamente 40 minutos.

ASJ