¿Qué Dijo? Nicki Minaj Elogia a Trump en Evento Presidencial en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este miércoles en Washington su nuevo programa de inversión infantil acompañado por la rapera Nicki Minaj, quien se sumó públicamente a la iniciativa y reafirmó su cercanía con el movimiento Make America Great Again (MAGA).

Durante un acto celebrado en el Departamento del Tesoro, Trump aseguró que las llamadas “Cuentas Trump”,un esquema de ahorro para niños aprobado en julio de 2025, podrían alcanzar un valor mínimo de 50 mil dólares cuando los beneficiarios cumplan 18 años, e incluso superar los 200 mil o 300 mil dólares dependiendo de las aportaciones.

El programa está dirigido a menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 y fue presentado como una herramienta para “impulsar el sueño americano”, lema que se leía en una pancarta colocada detrás del presidente mientras subía al escenario al ritmo de God Bless the USA.

¿Qué dijo Nicki Minaj?

En plena antesala de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, Trump aprovechó el evento para rodearse de figuras influyentes. Una de ellas fue Nicki Minaj, quien se declaró públicamente su “fan número uno” y celebró el programa como “el verdadero significado de la generosidad”, según escribió en su cuenta de X.

"Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar”, dijo Minaj durante el evento.

Aunque la artista no reveló cifras concretas sobre su participación financiera, medios estadounidenses especulan que podría destinar entre 150 mil y 300 mil dólares al programa. A los asistentes también se les entregó material informativo con instrucciones para que padres y empresas se sumen a las cuentas.

Del pop irreverente al conservadurismo político

La presencia de Minaj en el acto no pasó desapercibida. Durante más de una década, la rapera fue una de las figuras más provocadoras del pop global: estética exagerada, sexualidad explícita y un discurso que celebraba la disidencia y la marginalidad.

Hoy, su imagen pública atraviesa una transformación profunda. La artista ha adoptado un perfil más sobrio y ha encontrado afinidad con sectores conservadores, alineándose cada vez con mayor claridad al ideario MAGA y a causas promovidas por la derecha republicana.

Este giro ha generado controversia. Días antes del evento en Washington, Minaj fue duramente criticada tras participar en la conferencia ultraconservadora Turning Point USA, donde expresó comentarios contra la comunidad trans. “Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello”, dijo durante una charla que fue celebrada por el público asistente.

Las declaraciones contrastan con posturas que la propia artista sostuvo en el pasado. Durante el primer mandato de Trump, Minaj condenó la política de separación de familias migrantes en la frontera con México y celebró posteriormente la victoria electoral de Joe Biden.

“Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años. Por favor, detengan esto”, escribió entonces en redes sociales al referirse a las separaciones forzadas, mensaje que fue ampliamente difundido por la prensa.

El acercamiento de Minaj al discurso conservador comenzó a hacerse más visible durante la pandemia de covid-19, cuando cuestionó públicamente la seguridad de las vacunas y se negó a recibirlas, marcando un punto de quiebre con parte de su audiencia.

Hoy, su respaldo a Donald Trump y a sus políticas económicas consolida una nueva etapa en su figura pública: menos pop disruptivo y más alineación política, en un momento clave para el panorama electoral y cultural de Estados Unidos.

