Eiza González Protagonizará una Nueva Película con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal

La actriz mexicana Eiza González se prepara para compartir un papel protagónico nada más y nada menos que con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal en In the Grey, la próxima película de acción dirigida por el británico Guy Ritchie, anunció hoy Deadline.

La cinta, que combina elementos de suspenso y acción bajo la visión del cineasta conocido por títulos como Snatch y Operación U.N.C.L.E., será distribuida por Black Bear Pictures y tiene programado su estreno en cines de Estados Unidos el 10 de abril de 2026.

¿De qué se trata In the Grey?

In the Grey sigue la historia de dos especialistas en extracción, interpretados por Cavill y Gyllenhaal, que deben organizar la salida de una negociadora de alto nivel, papel que será interpretado por González.

Este proyecto marca una nueva colaboración entre Ritchie y el trío de protagonistas, quienes ya trabajaron juntos en proyectos anteriores dentro del género de acción y aventura. Cavill y González, por ejemplo, compartieron créditos en The Ministry of Ungentlemanly Warfare, también bajo la dirección de Ritchie, mientras que González y Gyllenhaal se conocieron en Ambulancia (2022).

Con una mezcla de acción, personajes complejos y la estética característica del director británico, In the Grey se perfila como uno de los estrenos del año para los aficionados del cine de acción internacional, con expectativas altas en taquilla y recepción crítica.

