Yolanda Andrade Vive Emotivo Reencuentro con Consuelo Duval, Luz María Zetina y Alessandra

La conductora Yolanda Andrade protagonizó un reencuentro lleno de emoción al reunirse con varias de sus excompañeras del programa Netas Divinas.

Esta reunión sucedió a petición expresa de Andrade y fue compartido en redes sociales, en estas imágenes se le ve acompañada por Consuelo Duval, Luz María Zetina, Alessandra Rosaldo, así como por otras conductoras que marcaron la historia del talk show.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, las famosas compartieron sonrisas, abrazos y recuerdos, mientras conversaban y bromeaban como en los viejos tiempos frente a las cámaras.

Yolanda Andrade Envía Mensaje a sus Fans luego de Rumores Sobre Su Salud

Durante el encuentro, Andrade destacó lo significativo que fue el vínculo que compartieron mientras grababan el programa, y recordó que con una simple mirada sabían lo que la otra estaba pensando, y que el proyecto había sido un éxito rotundo e inolvidable para todas.

La publicación generó múltiples reacciones de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron el gesto de unidad y nostalgia entre las conductoras que marcaron una etapa importante de la televisión mexicana.

Yolanda Andrade regresa a Monse y Joe

Yolanda Andrade reapareció en las grabaciones de Montse & Joe, sorprendiendo a la audiencia tras varios meses alejada del programa que conduce junto a su amiga y colega Montserrat Oliver, debido a problemas de salud.

La conductora regresó a los estudios con buen ánimo, mostrando su característico sentido del humor y una energía que no pasó desapercibida. Andrade ha atravesado un proceso de salud complejo que ha impactado su movilidad, por lo que su retorno fue recibido con especial emoción por parte del público.

Desde el set, la propia Yolanda aprovechó para dirigir unas palabras a sus seguidores, reafirmando su conexión con ellos y con el proyecto televisivo.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade; Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en ‘Montse & Joe’. ¡Besos!”, expresó con entusiasmo.

En esta etapa de su regreso, Andrade compartió el programa con Roxana Castellanos y, más tarde, también se reencontró con Montserrat Oliver, quien volvió a las grabaciones tras una ausencia temporal.

Yolanda Andrade y su lucha contra la Esclerosis

"La esclerosis es una enfermedad que no tiene cura, solo estoy en tratamientos. He hecho un peregrinaje de doctores, de pastillas, de sueros, traigo un cateter. Es muy cansado estar enfermo y es algo muy difícil de ir asimilando porque avanza muy rápido.

Andrade puntualizó que poco a poco ha ido comprendiendo el progreso de la enfermedad y que le pide a dios "poder hacer todo lo que quiera".

