Premios BAFTA 2026: Lista Completa de Nominados

Este martes, 27 de enero de 2026, la Academia Británica de Cine y Televisión dio a conocer la lista de nominados de los premios BAFTA 2026, los más importantes del cine británico.

Los actores británicos Aimee Lou Wood ('The White Lotus') y David Jonsson ('Industry') fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

Cabe destacar que la ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

Lista de Nominado a los Premios BAFTA 2026

Las películas que lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026 son 'Una batalla tras otra' ('One battle after another'), de Paul Thomas Anderson, con 14, y 'Los Pecadores' ('Sinners'), con 13.

Guión Adaptado

The Ballad of Wallis (La balada de la Isla Wallis)-Tom Basden/Tim Kry.

Bugonia- Will Tracy.

Hamnet-Chloé Zhao/Maggie O'Farrell.

One Battle After Another (Una Batalla tras Otra)-Paul Thomas Anderson.

Pillion-Harry Lighton

Película de animación

Elio.

Little Amélie (La pequeña Amélie).

Zootrópolis 2. (Zootopia 2)

Mejor Película

Hamnet

Marty Supreme.

One Battle After Another (Una Batalla tras Otra).

Sentimental Value (Valor Sentimental)

Sinners (Los Pecadores).

Mejor película de habla no inglesa

It Was just an Accident (Un simple accidente), de Jafar Panahi y Philippe Martin.

The Secret Agent (El agente secreto), de Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux.

Sentimental Value (Valor Sentimental) de Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar.

Sirât', de Oliver Laxe y Domingo Corral.

The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind), de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha.

Cortometraje de animación

Cardboard.

Solstice

Two Black Boys in Paradise.

Cortometraje británico

Welcome Home Freckles.

Magid/Zafar.

Nostalgie (Nostalgia)

Terenece

This Is Endometriosis (Esto es endometriosis)

Casting

I Swear.

Marty Supreme.

One Battle After Another.

Sentimental Value. (Valor Sentimental)

Sinners (Los Pecadores).

Mejor director

Ryan Coogler- Sinners (Los Pecadores).

Yorgos Lanthimos- Bugonia.

Josh Safdie- Marty Supreme.

Paul Thomas Anderson-One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Joachim Trier- Sentimental Value.

Chloé Zhao-Hamnet.

Cine infantil y familiar

Arco.

Boong.

Lilo y Stich

Zootropolis 2 (Zootopia 2).

Cinematografía

Frankenstein.

Marty Supremo.

One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Sinners (Los Pecadores)

Train Dreams

Diseño de Vestuario

Frankenstein.

Hamnet.

Marty Supremo.

Sinners (Los Pecadores).

Wicked: For Good (Malvado: Para bien)

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckley-Hamnet.

Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera te daría una patada).

Kate Hudson-Song Sung Blue (Canción para dos).

Chase Infiniti-One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Renate Reinsve-Sentimental Value (Una batalla tras otra).

Emma Stone-Bugonia.

Mejor actor protagonista

Robert Aramayo-I Swear.

Timothée Chalamet-Marty Supreme.

Leonardo DiCaprio-One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Ethan Hawke-Blue Moon.

Michael B. Jordan-Sinners (Los Pecadores).

Jesse Plemons-Bugonia.

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion-Marty Supreme.

Inga Ibsdotter Lilleaas-Sentimental Value (Valor Sentimental).

Wunmi Mosaku-Sinners (Los Pecadores).

Carey Mulligan-The Ballad of Wallis Island (La Balada de la isla).

Teyana Taylor, One Battle After Another (Una batalla tras otra)

Emily Watson-Hamnet.

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Jacob Elordi-Frankenstein.

Paul Mescal-Hamnet.

Peter Mullan-I Swear

Sean Penn, One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Stellan Skarsgård-Sentimental Value (Valor Sentimental).

Mejor película británica

28 Years Later (28 años después).

The Ballad of Wallis Island (La Balada de la isla).

Bridget Jones: Mad About the Boy (Bridget Jones: Loca por él).

Die My Love (Mátate Amor).

Is for Hawk.

Hamnet.

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor debut británico

The Ceremony (La Ceremonia).

My Father’s Shadow (La sombra de mi padre).

Pillion.

A Want in Her.

Wasteman.

Mejor documental

2,000 Meters to Andriivka, de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath.

Apocalypse in the Tropics, de Petra Costa y Alessandra Orofino.

Cover-Up, de Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand y Yoni Golijev.

Mr. Nobody Against Putin, de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt y Alžběta Karásková.

The Perfect Neighbor, de Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee.

Mejor fotogafía

Dan Laustsen por Frankenstein.

Darius Khondji por Marty Supreme.

Michael Bauman por One Battle After Another.

Autumn Durald Arkapaw por Sinners (Los Pecadores).

Adolpho Veloso por Train Dreams.

Mejor Montaje

Stephen Mirrione por 'F1. La película' ('F1').

Kirk Baxter por A House of Dynamite.

Ronald Bronstein y Josh Safdie por 'Marty Supreme'.

Andy Jurgensen por One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Michael P. Shawver por Sinner (Los Pecadores)

Mejor peluquería y maquillaje

Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many por Frankenstein.

Nicole Stafford por Hamnet.

Kyra Panchenko, Kay Georgiou y Mike Fontaine por 'Marty Supreme'.

Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz y Mike Fontaine por Sinners (Los Pecadores).

Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier y Sarah Nuth por 'Wicked: For Good'.

Mejor banda sonora original

Jerskin Fendrix por Bugonia.

Alexandre Desplat por Frankenstein.

Max Richter por Hamnet.

Jonny Greenwood por One Battle After Another .

Ludwig Göransson por Sinners (Los Pecadores).

Mejor diseño de producción

Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein.

Fiona Crombie y Alice Felton por Hamnet.

Jack Fisk y Adam Willis por Marty Supreme.

Florencia Martin y Anthony Carlino por One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Hannah Beachler y Monique Champagne por Sinners (Los Pecadores) .

Con información de N+ y EFE.

