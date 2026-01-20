¿El Sarampión es Más Contagioso que COVID-19? Por Esto Es Importante la Vacunación

En los últimos meses se ha registrado un aumento de casos de sarampión en México. Te decimos si es más contagioso que la COVID-19.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que se prevé que continúen en aumento los casos de sarampión durante la temporada invernal. Ante este panorama, el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, recomendó la vacunación.

No esperemos a que alguien más de nuestro entorno se enferme. Deben inocularse las personas que no lo han hecho y también quienes no están seguras de contar con la vacuna; es la solución y es importante hacerlo a tiempo, aseveró.

Según datos de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud (SS) federal, hasta el 14 de enero de 2026 se reportaron en México 6,819 casos confirmados de sarampión acumulados; tan solo el 13 y 14 del mes en curso, 80.

¿El sarampión es más contagioso que COVID-19?

En entrevista, el médico cirujano y maestro en Salud Pública de la UNAM, Olaiz Fernández, señaló que el sarampión es la enfermedad más contagiosa que hay, incluso supera a la COVID-19.

El especialista indicó que es fácil identificar el sarampión, ya que causa un salpullido con manchas rojas grandes y planas que generalmente se funden entre sí; suele aparecer en la cara y detrás de las orejas; se extiende hacia el pecho y la espalda, y, finalmente, a los pies.

Los signos y síntomas aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus; incluyen:

Fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y ojos inflamados. También manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en la cara interna de las mejillas.

Evitar automedicarse

Respecto a los remedios caseros para enfermedades respiratorias invernales como influenza estacional y la COVID-19, Olaiz Fernández mencionó que solamente quitan algunos síntomas, pero no las curan. Por ello es necesario acudir al médico y no automedicarse.

De acuerdo con la misma fuente de la SS, en 2025 se confirmaron 272 defunciones por la COVID-19, las entidas con mayor número de contagios en el país son:

Ciudad de México, con 12.5% de casos.

Estado de México, con 6.6% de casos.

Puebla, con 6.3% de casos.

Hidalgo, con 5.5% de casos.

Querétaro, con 5.1% de casos.

La dependencia federal ha contabilizado mil 194 casos positivos a influenza por laboratorio:

66.5% son debido a H1N1.

20.5%, a H3N2.

8.0% por influenza A.

4.9%, por influenza B.

En lo que va de la temporada estacional se reporta un total de 31 mil 166 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral (tipo influenza e infección respiratoria aguda grave) en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral distribuidas en el país, de los cuales se han confirmado mil 194 de influenza (3.8 por ciento), con cinco defunciones.

Las entidades con mayor número de casos confirmación son:

Yucatán, con 23.8%.

Ciudad de México, con 23.4%.

Estado de México, con 7.5%.

Quintana Roo, con 4.3%.

Guerrero, con 4.2%.

