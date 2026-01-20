Brote de Sarampión: México Refuerza Plan de Vacunación con Aplicación de “Dosis Cero”

México y varios países del mundo atraviesan por un brote de sarampión, por lo que nuestro país reforzó la vacunación de la población. Ante este panorama, la Secretaría de Salud anunció la aplicación de la “dosis cero”; aquí te explicamos de qué se trata y a qué grupo poblacional le toca.

En la conferencia mañanera de hoy, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que Jalisco y Chiapas son los dos estados de la República mexicana con mayor número de casos de sarampión, seguidos de Michoacán y Guerrero.

Kershenobich subrayó que la situación en América del Norte ha obligado a varios países a extender sus plazos para frenar el brote:

Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote.

Noticia relacionada: Casos de Sarampión en México: ¿Cómo Se Transmite y Por Qué Hay Resurgimiento de la Enfermedad?

Sarampión, más contagioso que COVID-19

De acuerdo con Kershenobich, el sarampión es un virus mucho más contagioso que COVID-19, pues una persona infectada puede contagiar a otras 15 o 16.

Agregó que el virus el sarampión puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.

David Kershenobich dijo que el actual brote "tiene que ver con lo que surgió en COVID, en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños”.

Noticia relacionada: ¿Sarampión en México Podría Volverse Epidemia? Todo el País Registra Casos; Esto Dicen Expertos

México refuerza plan de vacunación contra el sarampión con “dosis cero”

Kershenobich dijo que el riesgo más importante es la transmisión del virus y que la meta de la Secretaría de Salud es llegar al 95% de vacunación de la población.

El secretario de Salud garantizó que existen vacunas suficientes en México contra el sarampión, con más de 23.5 millones de dosis, para los próximos 2 años, y así “seguir avanzando en la vacunación de toda la población”.

Detalló que México dispone actualmente de 23,529,000 de vacunas contra el sarampión y precisó que en 2025 se distribuyeron 13,872,000 dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han aplicado 3,836,000.

El secretario indicó que en 2025 se adquirieron 10.8 millones de vacunas y que este año se han comprado 27,36 millones de dosis adicionales.

"Dosis cero"

Kershenobich anunció que como medida extraordinaria contra el sarampión, México empezará a aplicar la denominada “dosis cero”, para los bebés recién nacidos, pues hasta ahora, la primera vacuna solo se aplicaba a partir de los 12 meses de edad.

Subrayó que el esquema nacional de vacunación contempla tres etapas:

Primera dosis para recién nacidos. Segunda dosis. Dosis de recuperación para personas que no fueron vacunadas oportunamente.

Grupos prioritarios

"Dosis cero": Niñas y niños de 6 a 11 meses de edad

Niñas y niños de 1 año y de 18 meses.

Población rezagada de 2 a 9 años.

Personal de salud.

Personal educativo.

Jornaleros agrícolas.

Las vacunas contra el sarampión están disponibles en todas las unidades del ISSSTE, IMSS-Bienestar e instituciones de salud, sin depender de la derechohabiencia.

También, puedes llamar al número 079 para conocer dónde te puedes vacunar.

Brote de sarampión de cada al Mundial 2026

El secretario Kershenobich mencionó que la “recomendación” para cualquier persona que vaya a viajar con motivo del Mundial 2026 es que esté vacunado contra el sarampión y señaló que la primera semana de abril habrá una reunión con autoridades de México, Canadá y Estados Unidos en la que cada país va a exponer cómo ha actuado y procedido para controlar el brote.

El funcionario apuntó que “lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no”; sin embargo, destacó que lo más importantes prevenir contagios y aplicarse la dosis correspondiente.

Agregó que México mantiene comunicación estrecha con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dependencia que ha supervisado el proceso de las acciones contra el sarampión.

David Kershenobich adelantó que México podría aplicar vacunas en los aeropuertos y en las centrales camioneras, de cara al Mundial 2026.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT